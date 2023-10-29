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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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«Исламское сопротивление» атаковало дронами базу США в Сирии

«Исламское сопротивление в Ираке» атаковало дронами военную базу США в Сирии
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Война в Сирии
Американская база в Сирии вновь подверглась атаке со стороны группировки, которую поддерживает Иран. США ранее направили иранской стороне предупреждение, а Тегеран опровергал свою причастность к этим нападениям
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Два беспилотника атаковали военную базу США недалеко от города Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает Al Mayadeen, не уточняя данных о последствиях.

Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики группировки «Исламское сопротивление в Ираке». Телеканал отмечает, что организация поддержала палестинское исламистское движение ХАМАС, которое 7 октября напало на Израиль, объявив операцию «Буря Аль-Аксы».

Несколькими часами ранее Al Mayadeen сообщал об атаке на другую базу США в провинции Дейр эз-Зор, которая находится в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. На территории военного объекта прогремели взрывы. Кому принадлежали атаковавшие базу дроны, не уточнялось.

«Исламское сопротивление в Ираке» — «головная организация», объединяющая несколько действующих на Ближнем Востоке группировок, которые поддерживает Иран, отмечает журнал Time. Она активизировалась после нападения ХАМАС на Израиль и с тех пор взяла на себя ответственность как минимум за 11 нападений на американских военных в регионе.

По данным Минобороны США, с 17 по 27 октября объекты Соединенных Штатов и сил коалиции в Ираке и Сирии подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников по меньшей мере 20 раз.

Рано утром 27 октября американские военные по приказу президента Джо Байдена осуществили авиаудары по двум объектам на востоке Сирии, которые, по данным Вашингтона, используют иранский Корпус стражей исламской революции и связанные с ним группировки. Авиаудары нанесли два истребителя F-16, их целью стали склады с оружием и боеприпасами, передавал Reuters. В Пентагоне назвали это ответом на серию атак на американских военнослужащих.

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Глава ведомства Ллойд Остин заявил, что США не хотят обострения, «но эти поддерживаемые Ираном нападения неприемлемы и должны прекратиться». Белый дом также назвал удары предупреждением для Тегерана. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ответ заявил, что группировки, атакующие американские объекты, действуют самостоятельно и не получают приказов от Тегерана.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сирия США беспилотники военная база Иран Ближний Восток
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