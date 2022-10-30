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Турция призвала избегать мешающих вывозу зерна с Украины «провокаций»

Турция призвала избегать действий, которые негативно отразятся на вывозе зерна с Украины
Глава Минобороны Турции проводит переговоры с участниками зерновой сделки, напоминая о ее положительном внимании и призывая отказаться от любых провокаций. Bloomberg пишет, что основания для оптимизма есть
Хулуси Акар
Хулуси Акар (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Анкара призывает участников зерновой сделки избегать «любых провокаций», которые могут негативно отразиться на механизме вывоза продовольствия с Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

«Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно координировалась, турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар продолжает переговоры между сторонами и соответствующими органами власти», — отметили в ведомстве.

По данным турецкого Минобороны, в ходе переговоров Акар напоминает участникам зерновой сделки о важности продолжения этой инициативы, которая «оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены путем доброй воли и диалога».

Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что сейчас Турция ведет с Россией переговоры о статусе зерновой сделки. По словам собеседника агентства, основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Он добавил, что суда, подошедшие к Стамбулу, инспектируют, однако новые корабли, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле, открыв коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря. Срок действия сделки должен был истечь 19 ноября.

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Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Москва сообщила, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

Однако 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. НАТО призвала «в срочном порядке «возобновить сделку».

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Турция зерно Украина Россия
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