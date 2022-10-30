Турция призвала избегать мешающих вывозу зерна с Украины «провокаций»

Турция призвала избегать действий, которые негативно отразятся на вывозе зерна с Украины

Глава Минобороны Турции проводит переговоры с участниками зерновой сделки, напоминая о ее положительном внимании и призывая отказаться от любых провокаций. Bloomberg пишет, что основания для оптимизма есть

Хулуси Акар (Фото: Toms Kalnins / EPA / ТАСС)

Анкара призывает участников зерновой сделки избегать «любых провокаций», которые могут негативно отразиться на механизме вывоза продовольствия с Украины. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

«Для решения проблемы и продолжения деятельности зерновой инициативы, которая до сих пор успешно координировалась, турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар продолжает переговоры между сторонами и соответствующими органами власти», — отметили в ведомстве.

По данным турецкого Минобороны, в ходе переговоров Акар напоминает участникам зерновой сделки о важности продолжения этой инициативы, которая «оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть разрешены путем доброй воли и диалога».

Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что сейчас Турция ведет с Россией переговоры о статусе зерновой сделки. По словам собеседника агентства, основания для оптимизма есть, несмотря на сложившуюся ситуацию.

Он добавил, что суда, подошедшие к Стамбулу, инспектируют, однако новые корабли, груженные зерном, в данный момент не выходят из портов Украины.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле, открыв коридор для вывоза украинского зерна из трех портов Черного моря. Срок действия сделки должен был истечь 19 ноября.

Президент России Владимир Путин не раз критиковал исполнение сделки, указывая, что большая часть судов была направлена в ЕС, а не в беднейшие страны мира. Москва сообщила, что продление сделки по экспорту зерна по Черному морю будет зависеть от ее практических результатов.

Однако 29 октября Россия «на неопределенный срок» приостановила свое участие в зерновой сделке после атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора.

США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН призвали отказаться от шагов, которые могут поставить соглашение под угрозу. НАТО призвала «в срочном порядке «возобновить сделку».