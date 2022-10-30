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Telegraph узнал о решении Лондона разморозить £1 млн со счетов Авена

Telegraph: власти Британии разрешили разморозить £1 млн со счетов Петра Авена
Бизнесмен будет каждый месяц получать £60 тыс. для удовлетворения «основных потребностей» своей семьи, также ему выдадут единовременную выплату для погашения «неотложных долгов»
Петр Авен
Петр Авен (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти Великобритании разрешили разморозить £1 млн (около $1,1 млн) со счетов находящегося под санкциями бизнесмена Петра Авена, чтобы тот мог «поддерживать роскошный образ жизни», пишет The Telegraph.

По решению Министерства финансов Соединенного Королевства Авен буде ежемесячно получать £60 тыс. для удовлетворения «основных потребностей» бизнесмена и его семьи. Также он получит единовременную выплату в размере £388 тыс. для погашения «неотложных долгов».

Британия ввела санкции против Авена в марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине. Лондон обосновал это решение тем, что бизнесмен «получал выгоду или поддерживали российское правительство», будучи «близким соратником» президента Владимира Путина. Ограничения предусматривают блокировку всех активов и средств в королевстве и запрет на въезд. Затем Авен попал под санкции Евросоюза, поскольку он якобы «получал выгоду» от ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». Бизнесмен назвал утверждения Брюсселя ложными и пообещал оспорить решение.

После введения санкций Авен заявил, что не знает, хватит ли ему денег на оплату самых необходимых счетов — например, уборщицы или водителя. В мае Bloomberg сообщил, что власти Великобритании проверяют, не обходит ли предприниматель санкции. В рамках расследования были заморожены счета бизнесмена. Летом суд смягчил ограничения. Источник Bloomberg оценил ежемесячные расходы Авена в £140 тыс., отметив, что бизнесмену необходимо оплачивать страхование и охрану принадлежащей ему коллекции произведений искусства.

В решении суда говорилось, что основные расходы по содержанию Авена взяла на себя его жена, которая под санкции не попала.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Петр Авен Великобритания банковские счета санкции
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