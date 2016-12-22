Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд). Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на постановление суда.

«Кассационную жалобу публичного акционерного общества «Газпром» (публичного акционерного общества «Газпром») оставить без удовлетворения», — говорится в документе. Суд также оставил в силе решение хозяйственного суда Киева от 19 июня и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 30 августа.

РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Газпром».

В январе 2016 году АМКУ признал «Газпром» виновным в нарушении украинского законодательства в области антимонопольного права. Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил требования АМКУ к Газпрому, который требовал взыскать с российской компании штраф. Общая сумма, которую АМКУ потребовал от «Газпрома», составила $6,6 млрд.

В марте украинский Минюст взыскал около 100 млн грн ($3,8 млн) с «Газпрома» за счет активов российской компании на территории Украины. В «Газпроме» назвали арест украинских активов попыткой незаконного изъятия его имущества и нарушением его прав.