Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут

Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Начало переговоров в Брюсселе было запланировано на 13:30 по местному времени (15:30 мск), но задержалось до 15:25. В итоге консультации завершили в 16:45, передает агентство.

Во встрече приняли участие министр энергетики России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель и глава «Нафтагаза» Андрей Коболев.

Главной темой консультаций должно было стать продление контракта на транзит газа в ЕС через украинскую территорию после истечения срока десятилетнего соглашения в конце 2019 года.