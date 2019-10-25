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Экономика ,  
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Замглвы Нацбанка Украины заявил о неизбежности транзита газа из России

Учитывая контрактные обязательства «Газпрома», России придется перекачивать газ через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Об этом сообщил на брифинге Национального банка Украины (НБУ) заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает «Сегодня.ua».

Сологуб заявил, что, помимо контрактов «Газпрома», Украина в своих прогнозах учитывает объем газа в хранилищах страны, а также введение в эксплуатацию трубопроводов в обход украинской территории. Таким образом, по словам чиновника, для того, чтобы выполнить свои обязательства, российской корпорации необходимо прокачать через Украину «как минимум» около 50 млрд кубометров газа.

Вместе с тем замглавы украинского Нацбанка допустил вероятность «временного» прекращения транзита газа из России, отметив, что «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаз» активно готовятся к подобному варианту развития событий.

22 октября Россия, Украина и Евросоюз провели технические консультации в рамках подготовки нового этапа переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года. Следующие переговоры по транзиту газа состоятся 28 октября.

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Срок действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины завершается в конце этого года. В октябре глава компании «Нафтогаз Украина» Андрей Ковалев заявил, что продление контракта является бессмысленным. Украинские власти настаивают на заключении нового контракта по европейскому праву и с новым оператором.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что в случае если Киеву не удастся в срок имплементировать положения Третьего энергетического пакета, единственным вариантом продолжения транзита станет продление действующего контракта.

Теги: Нацбанк Украины, Украина, газ
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Миллер назвал Медведеву варианты транзита газа через Украину
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