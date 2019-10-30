SANA сообщила о новых столкновениях сирийских и турецких войск на границе

SANA сообщила о новых столкновениях сирийских и турецких войск на границе

Это не первые сообщения о столкновениях между силами двух государств. Прежние подобные сообщения не нашли подтверждения

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Между подразделениями сирийских правительственных войск и турецкими войсками произошли ожесточенные столкновения в Таль аль-Варде близ Рас-эль-Айна близ сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на своей корреспондента.

По данным агентства, столкновения произошли, когда турки и протурецкие сирийские отряды вели обстрелы из артиллерийских орудий по населенному пункту Таль-Тамр.

Официальных подтверждений данной информации нет.

Ранее уже сообщалось о столкновении турецких и сирийских войск на северо-востоке Сирии. Однако Минобороны России называло эти сообщения не соответствующими действительности.