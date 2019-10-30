Вероятный новый посол США в России описал проблемы в отношениях с Москвой

В список задач, которые перед собой ставит кандидат в послы США в России Джон Салливан, вошли освобождение обвиняемого в шпионаже Пола Уилана и урегулирование дела Майкла Калви

Джон Салливан (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Отношения Вашингтона и Москвы находятся на худшем со времен холодной войны уровне, говорится в письменном заявлении замгоссекретаря Джона Салливана, чью кандидатуру сенат рассматривает на пост посла США в России.

Опыт подсказывает, что новой дипмиссии в России будет непросто, отметил Салливан. «Длинный список враждебных действий России, из-за которых наши отношения стали сильно натянутыми, до боли хорошо знаком комитету (имеется в виду комитет сената по иностранным делам. — РБК)», — заявил дипломат.

По его словам, речь идет о вмешательстве в выборы в США и союзных им странах, нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины и Грузии, использовании оружия массового поражения против своих же граждан за рубежом, нарушении прав человека и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Салливан утверждает, что он будет защищать интересы США, защищать права американцев, приехавших в Россию. Кроме того, он заявил, что будет настаивать на освобождении обвиняемого Москвой в шпионаже Пола Уилана и требовать, чтобы дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви рассматривалось не в уголовном суде.

Сенатор Бенджамин Кардин, один из авторов закона Магнитского, поинтересовался, будет ли приоритетом для Салливана защита прав человека. Салливан в ответ заявил, что будет считать это фундаментальным принципом в своей работе. Он добавил, что хотя Конституция России гарантирует многие права, российские власти на деле их ограничивают. Он пообещал работать с гражданским обществом и побуждать людей к защите прав.