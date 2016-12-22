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Глава «Металлоинвеста» решил сдать мандат областного депутата
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Глава «Металлоинвеста» решил сдать мандат областного депутата
Политика, 30 окт, 23:25
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Глава «Металлоинвеста» решил сдать мандат областного депутата
Место Андрея Варичева может достаться бывшему главе Курской области Александру Михайлову. Как ранее писал РБК, тот станет членом Совета Федерации по новой схеме через облдуму
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев принял решение сдать мандат депутата Курской областной думы, заявил РБК представитель компании. Варичев объяснил свой выбор тем, что перед предприятием стоят «крупномасштабные масштабы по цифровой трансформации бизнеса» и укреплению позиций на рынке, компании предстоит вложить 507 млрд руб. в модернизацию мощностей.

«Для меня как генерального директора компании — это ответственный вызов, который требует полной самоотдачи», — привел представитель «Металлоинвеста» слова гендиректора.

Глава местной думы Николай Жеребилов  «Коммерсанту», что мандат пока не сдан, но Варичев уведомил коллег о таком намерении. «Мы приняли эту информацию к сведению. Но каких-то решений о передаче депутатского кресла не принимали, так как сам факт еще не состоялся», — сказал Жеребилов.

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По информации газеты, освободившееся место в облдуме займет бывший глава региона Александр Михайлов, который подал в отставку 11 октября. Как писал 29 октября РБК, Михайлов до конца года станет членом Совета Федерации по схеме, которая в законодательстве предусмотрена, но до сих пор не использовалась. Она предусматривает, что в верхнюю палату может попасть представитель регионального законодательного органа власти, если кандидаты от исполнительной — «губернаторская тройка» — откажутся идти в Совфед.

Михайлов возглавлял список «Единой России» на региональных парламентских выборах. Курскую область в Совфеде сейчас представляет Виталий Богданов.

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Согласно данным с сайта облдумы, Варичев трижды избирался в областную думу, войдя в состав четвертого, пятого и шестого созывов. Впервые депутатский мандат он получил в 2006 году. В последнем созыве он входил в комитет по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ.

Источники РБК в начале октября сообщали, что кандидатура Варичева в числе остальных рассматривается в качестве кандидатуры на пост главы Курской области. Но область возглавил бывший глава Росавтодора Роман Старовойт.

Автор: Андрей Гатинский.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Курская область , Совет Федерации
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