Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского

Прокуратура требует признать экстремистским материалом книгу Вишневского «Хроники возрожденного Арканара». Эксперты сочли, что автор в статьях представляет Россию как «фашизирующееся государство» и разжигает ненависть к верующим

Борис Вишневский (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Суд Санкт-Петербурга принял к производству иск прокуратуры к бывшему депутату петербургского заксобрания Борису Вишневскому (внесен в реестр иноагентов) с требованием признать экстремистским материалом его книгу «Хроники возрожденного Арканара». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По делу назначено судебное заседание, дату она не уточнила.

«Хроники возрожденного Арканара» — сборник статей Вишневского за 2008–2015 годы о политических событиях в Петербурге и России. Книга впервые была издана в 2015 году.

«Экспертиза говорит, что так себе книжка. Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как «империю лицемерия», «третий мир». Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть», — пишет Лебедева.

По ее словам, в заключении говорится, что собранные в книге статьи «объединены позицией автора и общим смысловым посылом — показать несостоятельность действующей власти».

РБК обратился за комментарием к Борису Вишневскому.

Борис Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России»; писал в том числе для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта).

С 2011-го был депутатом петербургского заксобрания, входил в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в комиссию по социальной политике и здравоохранению Петербурга. В 2016–2021 годах возглавлял фракцию «Яблока» в заксобрании Петербурга, с 2019 года является заместителем председателя партии.

Вишневский выступил против начала военной операции России на Украине. В конце октября прошлого года он сложил полномочия депутата из-за объявления его иноагентом. Весной 2024-го был принят закон, который запрещает иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, а также о досрочном прекращении полномочий депутатов, внесенных в реестр иноагентов.

Вишневский заявил, что намерен оспорить присвоенный статус. По его мнению, Минюст не предоставил доказательств для включения Вишневского в реестр иноагентов. «[Минюст] сам пишет, что я распространяю «личные взгляды». То есть сформированные без всякого влияния», — отметил экс-депутат.