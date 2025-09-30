 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского

Прокуратура требует признать экстремистским материалом книгу Вишневского «Хроники возрожденного Арканара». Эксперты сочли, что автор в статьях представляет Россию как «фашизирующееся государство» и разжигает ненависть к верующим
Борис Вишневский
Борис Вишневский (Фото: Замир Усманов / Global Look Press)

Суд Санкт-Петербурга принял к производству иск прокуратуры к бывшему депутату петербургского заксобрания Борису Вишневскому (внесен в реестр иноагентов) с требованием признать экстремистским материалом его книгу «Хроники возрожденного Арканара». Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По делу назначено судебное заседание, дату она не уточнила.

«Хроники возрожденного Арканара» — сборник статей Вишневского за 2008–2015 годы о политических событиях в Петербурге и России. Книга впервые была издана в 2015 году.

«Экспертиза говорит, что так себе книжка. Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как «империю лицемерия», «третий мир». Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть», — пишет Лебедева.

По ее словам, в заключении говорится, что собранные в книге статьи «объединены позицией автора и общим смысловым посылом — показать несостоятельность действующей власти».

РБК обратился за комментарием к Борису Вишневскому.

Депутату Вишневскому вменили участие в нежелательной организации
Политика
Борис Вишневский

Борис Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России»; писал в том числе для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта).

С 2011-го был депутатом петербургского заксобрания, входил в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в комиссию по социальной политике и здравоохранению Петербурга. В 2016–2021 годах возглавлял фракцию «Яблока» в заксобрании Петербурга, с 2019 года является заместителем председателя партии.

Вишневский выступил против начала военной операции России на Украине. В конце октября прошлого года он сложил полномочия депутата из-за объявления его иноагентом. Весной 2024-го был принят закон, который запрещает иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, а также о досрочном прекращении полномочий депутатов, внесенных в реестр иноагентов.

Вишневский заявил, что намерен оспорить присвоенный статус. По его мнению, Минюст не предоставил доказательств для включения Вишневского в реестр иноагентов. «[Минюст] сам пишет, что я распространяю «личные взгляды». То есть сформированные без всякого влияния», — отметил экс-депутат.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Елена Степанова
Борис Вишневский экстремистский материал суд прокуратура Санкт-Петербург
Материалы по теме
Суд в Петербурге признал экстремистской песню «Порнофильмов»
Политика
Вступили в силу штрафы за поиск экстремизма в интернете
Общество
Телеграм-канал «Двач» признали экстремистским в Белоруссии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. Общество, 19:50
FT рассказала о причинах текучки топ-менеджеров в компаниях Маска Бизнес, 19:50
В ЦСКА положительно оценили решение CAS о компенсации тренеру Федотову Спорт, 19:50
Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского Политика, 19:44
Boeing приступил к разработке нового самолета на замену 737 MAX Бизнес, 19:43
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области Политика, 19:42
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,9 Общество, 19:36
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Акции «М.Видео» ускорили рост до 44% в ожидании возможной сделки с JD.com Инвестиции, 19:23
Аналитики призвали Трампа начать переговоры о «закрытии дверей» НАТО Политика, 19:21
Tether спрогнозировали статус одной из крупнейших в мире компаний Крипто, 19:20
Овечкин пропустит четвертый подряд предсезонный матч «Вашингтона» Спорт, 19:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:10
Суд в Москве заочно приговорил певицу Максакову к лишению свободы Общество, 19:07