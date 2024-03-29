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Минюст признал иноагентами депутата Вишневского и «Первый отдел»

Минюст признал иноагентами депутата Вишневского и проект «Первый отдел»
В список Минюста, помимо Бориса Вишневского, попали адвокат Вадим Прохоров, который представлял интересы семьи Бориса Немцова, и правозащитный проект «Первый отдел». Вишневский назвал решение незаконным, будет его обжаловать
Борис Вишневский (внесён в реестр иностранных агентов)
Борис Вишневский (внесён в реестр иностранных агентов) (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Минюст внес в реестр иностранных агентов депутата Заксобрания Санкт-Петербурга («Яблоко») Бориса Вишневского, правозащитный проект «Первый отдел» и адвоката Вадима Прохорова.

По версии ведомства, Вишневский выступал против военных действий на Украине, а также, как и Прохоров, участвовал в создании материалов других иноагентов и «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей.

«Я буду обжаловать этот статус, это незаконное и неправомерное решение», — сообщил РБК Вишневский.

В «Первом отделе» заявили РБК, что не согласны с решением Минюста и намерены его оспорить. «Да, в российских судах нам не удается добиться успеха, но в Европейском суде по Фонду свободы информации вполне удастся», — сказал РБК руководитель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов (также внесен в реестр иноагентов).

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Борис Вишневский — депутат петербургского Заксобрания с 2011 года, а с декабря 2019-го —заместитель председателя партии «Яблоко». Он входит в комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам, а также в комиссию по социальной политике и здравоохранению Петербурга. Кандидат технических наук, публицист, автор ряда книг, научных работ и статей в петербургских и федеральных СМИ; писал для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта). В 2021-м во время выборов в Заксобрание Петербурга несколько кандидатов сменили фамилии и стали «двойниками» Вишневского (на предвыборных плакатах у них были также схожие прически и бороды).

Вадим Прохоров в разное время представлял интересы семьи политика Бориса Немцова, которого застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, бывшего муниципального депутата Красносельского района Ильи Яшина (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (также признан иноагентом). Яшин приговорен к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» об армии, Кара-Мурза — к 25 годам. В апреле 2023 года Прохоров сообщил, что покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования.

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«Первый отдел» специализируется на защите обвиняемых в госизмене, шпионаже и экстремизме. Проект основал юрист Иван Павлов (также признан иноагентом), который ранее защищал в суде журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о госизмене. Весной 2022 года адвокатская палата Петербурга приостановила адвокатский статус Павлова, он также покинул Россию.

Из реестра Минюста в связи с ликвидацией исключили негосударственное образовательное учреждение «Академия по правам человека». Теперь в списке ведомства 790 физлиц и организаций.

Законодательство об иноагентах в России неоднократно ужесточалось, в частности, в марте президент Владимир Путин утвердил запрет рекламы на ресурсах иностранных агентов. В этом же месяце в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается ограничить выдачу их книг в библиотеках.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Яна Баширова Яна Баширова
Борис Вишневский иностранные агенты иноагенты Минюст правозащитная организация
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