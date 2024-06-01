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Вишневский назвал доводы Минюста по включению его в реестр иноагентов

Вишневский объяснил включение в реестр иноагентов эфирами с Кашиным и Плющевым
Вишневского признали иноагентом в марте этого года. Он рассказал о суде с Минюстом и озвучил причины, по которым тот решил включить его в перечень иноагентов, среди них: эфиры с Кашиным и Плющевым, а также комментарии Bild

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга («Яблоко») Борис Вишневский (признан иноагентом) сообщил, что в настоящее время судится с российским Минюстом по вопросу включения его в реестр иноагентов, а также пересказал содержание возражения на иск министерства.

«Объяснения таковы: под «иностранным влиянием» я, якобы, нахожусь потому, что выступал в эфирах у иноагентов Олега Кашина и Александра Плющева (оба признаны иноагентами. — РБК), и давал комментарии программе «Bild на русском». А еще я, по мнению Минюста, получил «иностранную поддержку» потому, что размещал свои высказывания на Facebook (входит в Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России. — РБК) и Youtube, которые «предоставили мне платформы», — написал депутат в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все обвинения Минюста «не имеют никакого отношения к закону, и даже к репрессивному закону об иностранном влиянии». По его словам, министерство также не предоставило никаких доказательств того, что те, кому он давал интервью, как-либо на него влияли. «Напротив, он [Минюст] сам пишет, что я распространяю «личные взгляды». То есть, сформированные без всякого влияния», — подчеркнул Вишневский.

Кроме этого, закон об «иностранном влиянии» не запрещает использование YouTube или Facebook и не предусматривает это как основание для включения в реестр иноагентов, напомнил депутат. Он также рассказал, что на сегодняшний суд не явились соответчики — представители Роскомнадзора, — в связи с чем, а также из-за отпуска судьи, суд отложили до 18 июля.

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Политика
Борис Вишневский

Бориса Вишневского признали иностранным агентом 29 марта 2024 года. В материалах Минюста указано, что он «принимал участие в качестве респондента на информационных площадкaх, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентaми, выступал против специальной военной оперaции на Украине», а также «распространял нeдостоверную информацию о принимаемых органами публичной влaсти Российской Федерации решениях и проводимoй ими политике».

Вишневский заседает в петербургском ЗакСе с 2011 года. С 2016 по 2021 год был руководителем фракции «Яблоко», в настоящий момент — заместитель руководителя. В «Яблоке» он также исполняет обязанности председателя отделения в Санкт-Петербурге и заседает в Федеральном политкомитете и Бюро партии.

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Борис Вишневский Минюст иноагент
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