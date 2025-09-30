 Перейти к основному контенту
0

НАТО еще не пришло к выводу, было ли преднамеренным вторжение дронов

Рютте: НАТО еще оценивает, было ли намеренным нарушение границ Эстонии и Польши
Рютте сообщил, что НАТО еще оценивает ситуации с дронами в Польше и предполагаемым нарушением границ Румынии. Генсек он отметил важность создания «стены дронов»
Марк Рютте
Марк Рютте (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

НАТО все еще оценивает, было ли намеренным вмешательство в воздушное пространство Польши и Эстонии, в котором обвиняют Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, говорится в сообщении на сайте альянса.

«Когда речь заходит о Польше и Эстонии, становится ясно, что это россияне. Тем не менее, мы оцениваем, намеренно это или нет. Но даже если это не намеренно, это безрассудно и неприемлемо», — сказал Рютте.

Он также заявил, что альянсу нужно «защитить небо». По его словам, «стена дронов» своевременна и необходима. «В конце концов, мы не можем тратить миллионы евро или долларов на ракеты для уничтожения беспилотников, которые стоят всего пару тысяч долларов», — добавил Рютте.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

Дискуссии о создании «стены дронов» в Евросоюзе идут с мая 2024 года. С данной инициативой в сентябре 2025 года также выступил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам на эту тему также привлекли Украину.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур усомнился в эффективности данной идеи. «Дроны — не комары», — сказал он, отметив, что беспилотники вряд ли сможет уничтожать «электронная стена».

В Минобороны Эстонии усомнились в эффективности «стены дронов»
Политика
Ханно Певкур

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости принять немедленные и неотложные меры по созданию «стены дронов» на границах с Россией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что создание любых стен, в том числе «стены дронов» в Европе, — заведомо плохая идея.

Варшава обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. По словам польских военных, в ночь на 10 сентября над территорией страны были зафиксированы беспилотники, которые власти Польши сочли российскими. С причастностью России к появлению дронов в стране согласились 46 государств.

Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались. В российском посольстве в Варшаве рассказали, что дроны двигались со стороны Украины.

19 сентября МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России для выражения протеста и вручения ноты в связи с вторжением трех МиГ-31 в воздушное пространство страны, о котором заявили в Таллине. В ведомстве отметили, что это произошло над Финским заливом, где три истребителя на 12 минут вошли в воздушное пространство страны.

В Минобороны России отметили, что три МиГ-31 совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, а воздушное пространство Эстонии они не нарушали. По данным ведомства, маршрут истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более 3 км от острова Вайндло, самолеты не отклонялись от курса.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «пустыми и безосновательными» обвинения Эстонии в нарушении Россией ее воздушного пространства. «Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы», — сказал он.

