В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС
Создание любых стен, в том числе «стены дронов» в Европе, — заведомо плохая идея. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал представитель главы государства (цитата по ТАСС).
Так Песков прокомментировал инициативу Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.
«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.
Обсуждения вопроса о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С такой инициативой в сентябре 2025 года выступил и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.
