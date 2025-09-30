В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС

Песков заявил, что, «как показывает история», создание стен — это плохо. Так он прокомментировал инициативу создания «стены дронов» в Европе

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Создание любых стен, в том числе «стены дронов» в Европе, — заведомо плохая идея. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал представитель главы государства (цитата по ТАСС).

Так Песков прокомментировал инициативу Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

Обсуждения вопроса о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С такой инициативой в сентябре 2025 года выступил и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.