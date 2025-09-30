 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кремле назвали плохой идеей создание «стены дронов» в ЕС

Песков заявил, что, «как показывает история», создание стен — это плохо. Так он прокомментировал инициативу создания «стены дронов» в Европе
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Создание любых стен, в том числе «стены дронов» в Европе, — заведомо плохая идея. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. И весьма печально, что вот эта милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может начать материализоваться в создании новых разделительных стен», — сказал представитель главы государства (цитата по ТАСС).

Так Песков прокомментировал инициативу Еврокомиссии о принятии немедленных мер по созданию «стены дронов» на восточном фланге Европы.

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата беспилотников.

Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов»
Политика
Урсула фон дер Ляйен

Обсуждения вопроса о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С такой инициативой в сентябре 2025 года выступил и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Алена Нефедова
Дмитрий Песков дроны стена беспилотники Евросоюз Европа
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Фон дер Ляйен пообещала «немедленные действия» по созданию «стены дронов»
Политика
Писториус выразил сомнения насчет «стены дронов» на востоке НАТО
Политика
Песков ответил на угрозы сбивать российские объекты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Умер журналист Виталий Коротич Общество, 13:37
В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России Технологии и медиа, 13:35
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 13:33
Китайский клуб КХЛ подписал проведшего более 150 матчей в НХЛ канадца Спорт, 13:32
Культурная афиша октября: Гендель, Бродский, Йоханнссон и другие Стиль, 13:31
Лукашенко назвал «полной чепухой» слова Зеленского о нем и Путине Политика, 13:24
В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу Общество, 13:23
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Петросян и Загитова выступят на вечере памяти комментатора Гришина Спорт, 13:21
В Польше задержали второго фигуранта дела о подрыве «Северных потоков» Политика, 13:20
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:15
Набиуллина назвала дату голосования по дизайну новой банкноты в 500 руб. Общество, 13:13
Кремль назвал бравадой слова главы МИД Украины об ударах по России Политика, 13:13
Президент Польши заявил, что не собирается бросать снюс Политика, 13:12
С начала года в Москве снесли более 140 аварийных построек Недвижимость, 13:12