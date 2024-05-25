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Восточный фланг НАТО договорился о создании «стены дронов»

Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия договорились о «стене дронов»
От Норвегии до Польши пройдет «стена» из беспилотников для охраны границ, запланировали страны региона. Ранее Эстония, Латвия и Литва договорились организовать «балтийскую линию обороны» с минами и тысячей бункеров
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Эстония, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Польша договорились сформировать новую инфраструктуру с использованием дронов для охраны границ, заявила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте, передает BNS.

«Это совершенно новая вещь — дроновая граница от Норвегии до Польши, целью которой будет защита нашей границы с помощью дронов и других технологий. Не только физическая инфраструктура, системы наблюдения, но и использование дронов и других технологий, которые позволили бы нам также защититься от провокаций со стороны недружественных стран и предотвратить контрабанду», — рассказала она.

По словам Билотайте, «стену дронов» планируют создать за счет Евросоюза, страны намерены также совместно отработать эвакуацию населения, но она затруднилась спрогнозировать сроки учений: «Трудно сказать, нелегко организовать учения такого масштаба не на национальном, а на международном уровне».

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Как сообщала в феврале Times, страны Балтии намерены возвести свыше 1 тыс. бетонных бункеров на границах с Россией и Белоруссией. По сведениям издания, в «балтийскую линию обороны» войдут противотанковые мины, рвы, колючая проволока и «зубы дракона» — пирамидальные противотанковые надолбы из бетона или железобетона. Бункеры начнут строить в январе 2024 года.

Страны НАТО ранее объединили усилия для передачи беспилотников Украине, они запланировали поставить ВСУ 1 млн аппаратов. Об этом в феврале объявил генсек Йенс Столтенберг, не уточняя, о каких странах идет речь.

Российские власти требуют прекратить снабжать ВСУ и подчеркивают, что не намерены атаковать страны НАТО.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны Норвегия Финляндия Эстония Латвия Литва
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