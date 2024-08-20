WSJ узнала о выезде подозреваемого во взрыве Nord Stream из ЕС на Украину

Польша не арестовала подозреваемого по немецкому ордеру и в начале июля он выехал на Украину. Это вызвало разногласия между Берлином и Варшавой. По данным WSJ, все подозреваемые находятся на Украине

Утечка газа после подрыва «Северных потоков» (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Неназванный подозреваемый в подрыве газопроводов «Северный поток» в июле выехал из Польши на Украину, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, этот человек покинул Польшу на машине 6 июля. Собеседники издания говорят, что все подозреваемые по этому делу находятся на украинской территории.

WSJ пишет, что ситуация вызвала разногласия Польши и Германии, которая ведет расследование взрыва. В Берлине были встревожены тем, что Варшава отказалась арестовать подозреваемых, пока свое расследование не проведет служба внутренней безопасности Польши. Вопрос дошел до уровня двух правительств и обсуждался на встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Немецкая сторона попросила польскую прояснить ситуацию с выполнением ордера на арест подозреваемых, но польские чиновники отказались и в частном разговоре предложили вручить медали исполнителям подрыва. Публично Варшава также объясняла отказ от исполнения ордера на арест тем, что Берлин не внес в европейский реестр адрес подозреваемого, но Германия отрицала, что допустила такую ошибку.

В середине августа были обнародованы выводы совместного расследования журналистов из немецких Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD, в которых были названы имена подозреваемых в подрыве «Северных потоков». Ими оказались супруги Евгений и Светлана Успенские (руководили группой, совершившей подрыв), а главным исполнителем был 44-летний специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев. Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. Они были сотрудниками киевской школы дайвинга Scuba Family.

Всего, согласно данным SZ, Die Zeit и ARD, к взрывам на «Северных потоках» причастны пять мужчин и женщина. В начале сентября 2022-го эта группа вышла на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из порта Росток в Германиипосле стоянок у Рюгена, Борнхольма и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент дайверы совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

МИД России сообщал, что Германии были официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков» из-за опасений, что Берлин закроет следствие, как до этого поступили Швеция и Дания. Кроме того, Москва добивается проведения переговоров по этому вопросу, заявил директор третьего европейского департамента российского МИДа Олег Тяпкин.