Келлог заявил о «сбалансированном подходе» Трампа к конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту России и Украины, заявил его спецпосланник Кит Келлог на Варшавском форуме по безопасности. Трансляция шла на YouTube.
Так он ответил на вопрос, стал ли Трамп склоняться к поддержке Украины с учетом последних критических заявлений республиканца о России и обсуждения поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk.
По словам Келлога, Трамп осознает, что «нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает». Республиканец «умеет разговаривать» и с президентом России Владимиром Путиным, и с украинским лидером Владимиром Зеленским и понимает, что в дипломатическом процессе должны участвовать все, заявил спецпосланник.
«Он ведет переговоры в соответствии со своим собственным стилем», — добавил Келлог. Одной из ошибок прошлой администрации он назвал отказ от диалога с российской стороной.
Сам Трамп в июле говорил, что в конфликте России и Украины он «занимает сторону человечества», а не какой-либо из участниц.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Радио РБК говорил, что Трамп демонстрирует «политическую волю», участвуя в процессе урегулирования. При этом он подчеркивал, что Кремль не согласен с рядом заявлений республиканца, назвавшего страну «бумажным тигром»: «Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает».
