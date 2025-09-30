Призыв будет проходить с октября по декабрь 2025 года. Ранее Путин подписал соответствующий приказ, согласно которому в армию прибудут 135 тыс. новобранцев

Глава Минобороны Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве и об увольнении с нее граждан, проходящих ее по призыву, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Призыв будет проходить с октября по декабрь 2025 года.

«Обеспечить <...> организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы России, другие войска, воинские формирования и органы граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу», — говорится в приказе.

Кроме этого, согласно документу, будут уволены с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых уже истек.

Ранее приказ об осеннем призыве подписал президент Владимир Путин. В этот период в армию прибудут 135 тыс. новобранцев. Военные, чей срок службы истек, будут уволены с нее.

В весенний призыв этого года планировалось призвать 160 тыс. человек (это был рекорд с осени 2011 года), план был выполнен, сообщал Генштаб. В осенний призыв 2024-го на службу поступили 133 тыс. человек.

Уже со следующего года система с двумя призывами в год в России может быть заменена круглогодичным призывом. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, он уже прошел первое чтение. Согласно поправкам, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, а не два раза в год осенью и весной (с 1 апреля по 15 июля). При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — то есть будут совпадать с текущими периодами призыва.