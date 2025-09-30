Белоусов подписал приказ об осеннем призыве
Глава Минобороны Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве и об увольнении с нее граждан, проходящих ее по призыву, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Призыв будет проходить с октября по декабрь 2025 года.
«Обеспечить <...> организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2025 г. на военную службу в Вооруженные Силы России, другие войска, воинские формирования и органы граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <...> призыву на военную службу», — говорится в приказе.
Кроме этого, согласно документу, будут уволены с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых уже истек.
Ранее приказ об осеннем призыве подписал президент Владимир Путин. В этот период в армию прибудут 135 тыс. новобранцев. Военные, чей срок службы истек, будут уволены с нее.
В весенний призыв этого года планировалось призвать 160 тыс. человек (это был рекорд с осени 2011 года), план был выполнен, сообщал Генштаб. В осенний призыв 2024-го на службу поступили 133 тыс. человек.
Уже со следующего года система с двумя призывами в год в России может быть заменена круглогодичным призывом. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, он уже прошел первое чтение. Согласно поправкам, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, а не два раза в год осенью и весной (с 1 апреля по 15 июля). При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — то есть будут совпадать с текущими периодами призыва.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия
Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн
Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах
Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России
В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой
Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск
Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского
Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона
Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов