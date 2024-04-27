Глава Мюнхенской конференции попросил Шольца передумать о поставке Taurus

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После поставки США Украине дальнобойных ракет ATACMS канцлер Германии Олаф Шольц должен пересмотреть свой отказ поставлять Киеву ракеты Taurus, считает глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«В настоящее время мы наблюдаем, как аналогичное американское оружие — ATACMS — оказывает большое влияние», — заявил Хойсген RND. Он добавил, что в этом контексте решение Шольца не поставлять Taurus Украине «становится все более непонятным».

По мнению Хойсгена, обучение украинских военных навыкам обращения с Taurus можно было начать уже давно, чтобы систему можно было использовать без отправки военных бундесвера, как это было сделано с танками Leopard.

Вместо этого решения придется ждать вечность, добавил Хойсген. По его словам, европейцы должны «использовать передышку, чтобы подготовиться к долгосрочной поддержке Украины», а не «сидеть сложа руки».

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву.

В конце февраля Шольц заявил, что выступает против поставок Украине Taurus из-за опасений, что ВСУ начнут применять их для ударов по России. Их дальность — 500 км, «и при неправильном использовании она может достичь конкретной цели где-нибудь в Москве», пояснил канцлер. 24 апреля Шольц вновь исключил поставку ракет Taurus Украине, заявив, что его решение не изменится.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Шольца за отказ предоставить Киеву ракеты. Шольца не поддерживают глава МИД Германии Анналена Бербок и другие министры.