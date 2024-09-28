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Операция Израиля в Ливане ,  
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Блинкен призвал страны Ближнего Востока выбрать, по какому пути идти

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
На фоне удара Израиля по Ливану Блинкен призвал страны Ближнего Востока пойти по «пути дипломатии», отметив, что их выбор будет иметь серьезные последствия для жителей региона «как сейчас, так и на многие годы»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке, заявил что события последних дней и нескольких часов показывают, насколько «нестабильна» ситуация на Ближнем Востоке, передает The Guardian.

На фоне ударов израильской армии по Ливану Блинкен сказал, что Израиль имеет право защищаться от терроризма, его цель «важна и законна», и заключается в «создании достаточно безопасной среды, чтобы люди могли вернуться домой». Однако, подчеркнул он, важно, как именно Израиль хочет ее добиться. «Выбор, который сделают все стороны в ближайшие дни, определит, по какому пути пойдет этот регион. Это будет иметь серьезные последствия для его жителей как сейчас, так и, возможно, на многие годы», — подчеркнул он.

По словам Блинкена, один из вариантов — это «путь дипломатии», который подразумевает достижение прекращения огня вдоль границы между Израилем и ливанской «Хезболлой», а также завершение боев в секторе Газа. США считают, что «путь вперед — это дипломатия, а не конфликт». «Мы продолжим работать со всеми сторонами, чтобы убедить их выбрать этот курс», — сказал он.

В канцелярии премьера Израиля опровергли скорое перемирие с «Хезболлой»
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Накануне, 26 сентября, США, Франция и их союзники на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвали к немедленному 21-дневному прекращению огня на границе Израиля и Ливана. Американские чиновники в разговоре с The New York Times предположили, что в скором времени обе стороны согласятся на предложение, но в канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что тот не отдавал никаких распоряжений об ослаблении ударов по «Хезболле».

Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, но в последние недели обстановка значительно обострилась, в том числе из-за массовых взрывов пейджеров и раций, принадлежавших членам «Хезболлы», из-за которых погибли десятки человек. Ливан обвинил в призошедшем Израиль, который отрицает свою причастность.

Вечером 27 сентября израильские военные нанесли удар по центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте, целью которого был лидер шиитской группировки Хасан Насралла. При атаке, по данным Al-Manar, погибли два человека, десятки получили ранения, но Насралла не пострадал.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Энтони Блинкен Ближний Восток Израиль Ливан сектор Газа
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