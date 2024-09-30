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Военная операция на Украине ,  
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Украинцам отказались показывать полный «план победы» Зеленского

Ермак: некоторые пункты «плана победы» Зеленского украинцы не увидят
Сюжет
Военная операция на Украине
«План победы» включает в себя разрешение на использование дальнобойного оружия по России. Реализовывать его собираются в октябре—декабре, но показывать предварительно самим украинцам не будут
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Leah Millis / Reuters)

«План победы» над Россией, который подготовил президент Украины Владимир Зеленский, покажут украинцам не полностью, сообщил глава офиса главы государства Андрей Ермак. Его слова приводит «Страна.ua».

«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране. <...> И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — сказал Ермак. Ряд положений из плана покажут после презентации в США. Глава офиса украинского президента отметил, что важно «реализацию этого плана увидеть» на российской территории.

Телеканал ABC News сообщил, что Зеленский собирается представить «план победы» президенту США Джо Байдену и кандидатам в лидеры этой страны Камале Харрис и Дональду Трампу. Он состоит из пяти пунктов и не включает в себя никаких уступок России. «Ядро плана» включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Киеву, а также определенные дипломатические и политические шаги.

По данным The Times, среди пунктов плана — продолжение операции Вооруженных сил Украины в Курской области, гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, а также запрос о «специфическом» современном оружии. Пятый пункт плана не назвали. Реализацию инициативы запланировали на октябрь—декабрь, а последний, пятый пункт — после завершения конфликта.

В плане также упомянуто применение дальнобойного оружия для ударов по России, включая британские ракеты Storm Shadow. Это разрешение на него должны выдать США и Великобритания.

Байден и его ближайшие помощники «несколько сомневаются» по поводу «плана победы» украинского лидера Владимира Зеленского, написала Politico. Они также подвергли сомнению решение Киева начать наступление на Курскую область, что отвлекло украинские войска от линии фронта в Донбассе. Публично «план победы» еще не раскрыли.

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Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что разрешение Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. На этом фоне в России начали процесс по принятию поправок в ядерную доктрину.

Россия осуждает западные государства за военную помощь Украине, заявляя, что это не изменит хода боевых действий, а цели военной операции будут достигнуты.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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