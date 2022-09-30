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Блинкен объявил о визовых ограничениях для 910 человек Политика, 18:59
Война санкций ,  
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Блинкен объявил о визовых ограничениях для 910 человек

Блинкен: под новые визовые санкции США попадают 910 человек из России и Белоруссии
Блинкен также пообещал применять санкции к любым физическим и юридическим лицам или странам, которые поддержат «незаконные попытки России изменить территориальный статус Украины»
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Raquel Cunha / AP)

Под новые визовые ограничения со стороны США попадают 910 человек, в том числе из Вооруженных сил России и Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

«Соединенные Штаты безоговорочно отвергают мошенническую попытку России изменить международно признанные границы Украины. <...> Государственный департамент вводит визовые ограничения в отношении 910 человек, включая военнослужащих Российской Федерации, белорусских военных и доверенных лиц России, за нарушение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости Украины», — сказал дипломат.

По его словам, США и другие страны G7 будут привлекать к ответственности любое физическое лицо, организацию или страну, которые «оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам России изменить территориальный статус Украины».

США, Британия и Канада ввели новые санкции против России
Политика
Министерство финансов США

Новые антироссийские санкции США, а также Великобритании и Канады, были объявлены на фоне подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Владимир Путин ранее 30 сентября подписал договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.

Власти ДНР, ЛНР и подконтрольных России территорий Херсонской и Запорожской областей проводили референдумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября. В итоге в ДНР, ЛНР и Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали более 90% избирателей, в Херсонской области — 87%.

По данным Минфина США, в американский санкционный список попали, в частности:

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  • Эльвира Набиуллина, глава Центробанка;
  • Ирина Шойгу, супруга министра обороны России Сергея Шойгу;
  • Юлия и Ксения Шойгу, дочери министра обороны России Сергея Шойгу;
  • Светлана Медведева, жена заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева;
  • Илья Медведев, сын заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева;
  • Сергей Матвиенко, сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко;
  • Наталья и Ольга Бегловы, жена и дочь губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;
  • Депутаты и члены Совета Федерации, в том числе Людмила Нарусова.

О предварительном согласовании восьмого пакета санкций Евросоюза ранее также сообщал Reuters. По данным агентства, его должны окончательно утвердить на следующей неделе — в противном случае лидеры стран ЕС будут обсуждать новые санкции 6–7 октября в Праге.

Газета Politico со ссылкой на документ ЕК писала, что ЕС намерен ограничить импорт российских туалетной бумаги, мыла, дезодорантов, стальной продукции, а также экспорт в Россию полупроводниковых компонентов, микросхем. Брюссель, по данным издания, сосредоточится на импортно-экспортных ограничениях, но будут и персональные — под них попадут философ Александр Дугин, лидер «Любэ» Николай Расторгуев и глава концерна «Калашников» Алан Лушников.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
США санкции Энтони Блинкен Военная операция на Украине
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