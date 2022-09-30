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Путин уведомил Думу о предложениях новых территорий о принятии в Россию

Позже в пятницу в Кремле состоится подписание договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент Владимир Путин уведомил Госдуму о предложении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей войти в состав России, цитирует думский телеграм-канал председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Президент Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» уведомил Государственную Думу о предложениях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов», — указал Володин.

Как пройдет вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав России
Политика
Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В пятницу, 30 сентября, в 15:00 в Кремле состоится церемония подписания договоров о вхождении новых территорий в состав России. Там же президент Владимир Путин встретится с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской администраций, которые вечером 28 сентября прибыли в Москву.

Референдумы в четырех регионах проходили с 23 по 27 сентября. По данным, которые озвучили власти, присоединение к России поддержали от 87 до 99%. После этого главы регионов обратились к Путину с просьбой включить их в состав России.

29 сентября Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми. Суверенитет ДНР и ЛНР Россия признала в феврале.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область Владимир Путин Вячеслав Володин Госдума Украина

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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