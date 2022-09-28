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Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву

Главы неподконтрольных Украине вылетели в Москву днем 28 сентября, после завершения референдумов о вхождении в состав России. По словам Пушилина, в столице необходимо провести ряд юридических процедур в Госдуме и Совфеде

Главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин, Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, Запорожской и Херсонской ВГА Владимир Сальдо и Евгений Балицкий прилетели в Москву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Исторический самолет с руководителями освобожденных территорий приземлился в Москве. Это конечно уже история, но со счастливым концом», — написал он и опубликовал совместный снимок с главами регионов.

В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подсчитали 100% голосов
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Фото:Александр Река / ТАСС

Вчера в ЛНР, как и в ДНР, а также в подконтрольным российским военным Запорожской и Херсонской областях завершились референдумы о вхождении в состав России. В трех регионах — ДНР, ЛНР и подконтрольной части Запорожской области — за вхождение в состав России проголосовали более 90% участвовавших избирателей, в Херсонской области «за» проголосовали 87%.

Главы неподконтрольных Украине территорий после утверждения результатов референдумов отправились в Москву, чтобы оформить необходимые документы. По словам Пушилина, после юридических процедур в Госдуме и Совфеде ДНР официально станет частью России. Обращение к президенту России Владимиру Путину о желании стать частью России направили руководители всех четырех регионов.

Путин 21 сентября пообещал, что Россия поддержит решение жителей республик Донбасса и двух регионов Украины. «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения этих референдумов <...>, и то решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — заявил он.

Украинские власти предупреждали, что после референдумов откажутся от переговоров с Россией. США, страны ЕС и многие другие государства заявили, что не признают итоги голосования.

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