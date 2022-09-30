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Белгородский губернатор сообщил о работе ПВО в городе

Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО в Белгороде и Белгородском районе, разрушений нет
В Белгороде и двух окружающих его районах сработали системы ПВО, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Гладков. Ранее он продлил повышенный режим террористической опасности до 7 октября

В Белгороде, Белгородском районе и Яковлевском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно известно, что пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Геннадий Гладков в телеграм-канале.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. Сейчас известно, что разрушений и пострадавших нет. Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — написал он.

Яковлевский городской округ находится на севере от Белгорода.

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Белгородские власти неоднократно сообщали о работе ПВО и об обстрелах приграничных сел со стороны Украины в последние месяцы, после ввода Россией войск на Украину. В частности, в середине сентября обстрел попала село Вознесенка, пять частных домов были повреждены, оказались «посечены» три автомобиля, писал тогда Гладков.

Спустя почти неделю, в конце сентября, удар был нанесен по селу Зиборовка, пострадали два автомобиля, пять домовладений и кровля школы. «Школа находится на дистанционной форме обучения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — сообщал губернатор.

В Белгородской области с апреля действует повышенный, желтый уровень террористической опасности, его неоднократно продлевали на две недели. В последний раз белгородский губернатор продлил желтый уровень террористической опасности 22 сентября — до 7 октября. На этот же период продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов».

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Желтый уровень террористической опасности с середины апреля ввели в граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма, а также в Севастополе.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков ПВО
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