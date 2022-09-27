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В Белгородской области обстреляли село Зиборовка

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Зиборовка
Пострадавших и погибших, предварительно, нет. Повреждены частные дома, автомобили и школа

Вячеслав Гладков (справа) Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

В Белгородской области обстреляли село Зиборовка в Шебекинском районе, заявил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Есть повреждения различной степени в пяти частных домовладениях и двух автомобилях, а также в кровле школы. Школа находится на дистанционной форме обучения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — указал Гладков.

Зиборовка находится примерно в 10–12 км от украинской границы, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

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За последнюю неделю регион несколько раз подвергался атакам со стороны Украины. 23 сентября под обстрел попало село Вознесеновка в том же Шебекинском районе, за день до этого — Двулучное недалеко от города Валуйки. Кроме того, в самом Белгороде 21 сентября работала система противовоздушной обороны.

О жертвах во время этих инцидентов не сообщалось, однако ранее в сентябре в регионе во время обстрелов погибли два человека. Удары участились после того, как Минобороны объявило о перегруппировке войск в Харьковской области для усиления донецкого направления.

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