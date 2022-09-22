Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области

Высокий — желтый — уровень террористической опасности в Белгородской области продлили до 7 октября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.



«С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем «жёлтый» уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал глава региона.

Повышенный уровень террористической опасности был введен в регионе с 11 апреля из-за обстрела населенных пунктов со стороны Украины. Последний раз власти продлевали его 7 сентября сроком до 22 сентября.

Желтый уровень террористической опасности с середины апреля ввели в граничащих с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма, а также в Севастополе.

Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ участились после 10 сентября. В тот день Минобороны России объявило о перегруппировке войск в Харьковской области для усиления донецкого направления.

21 сентября Гладков дважды сообщал об обстрелах Белгородской области. Утром, по его словам, после обстрела села Логачевка со стороны Украины загорелся частный жилой дом. Вечером он сообщил о работе ПВО над Белгородом.