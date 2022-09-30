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Михалков попросил об отсрочке для участников общественно значимых съемок

Михалков заявил, что просит не об освобождении от армии, а об отсрочке от призыва для сотрудников киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах, которые «имеют художественную и нравственную ценность»
Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Председатель Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков попросил премьера Михаила Мишустина об отсрочке от призыва по мобилизации для специалистов киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу режиссера.

В своем обращении Михалков подчеркнул, что не просит освободить кого-либо от армии, но настаивает, что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, «в случае, если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», должны быть завершены. «Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — приводят представители режиссера его слова.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Михалков добавил, что большинство его коллег «готовы всячески помогать своей стране в этот тяжелый момент».

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уверяет, что власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны, и не немерены устраивать «широкомасштабный комбайн, чтобы всех захватить быстро». Тем не менее, власти некоторых регионов признали ошибки, когда людей призывали без надлежащих оснований. Президент Владимир Путин потребовал их исправить.

Минобороны сообщило, что освободить от службы в рамках частичной мобилизации могут представителей некоторых профессий, получивших профильное образование и работающие полный день. По данным на портале «Объясняем.рф», на отсрочку могут претендовать в том числе граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке ИТ-решений, и сотрудники зарегистрированных СМИ, радиовещатели, телевещатели, включенные в перечень системообразующих, задействованных в производстве и распространении информационной продукции.

Через несколько дней после объявления частичной мобилизации президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России сообщил, что не будет в этом году направлять российский фильм на премию «Оскар», не уточнив причины. После этого глава Российского оскаровского комитета, народный артист России Павел Чухрай в знак протеста решил покинуть пост, его поддержал режиссер Николай Досталь. Об уходе из оскаровской комиссии, жюри кинопремий «Золотой орел» и «Ника», а также Союза кинематографистов объявил режиссер Анрдей Звягинцев, заявив, что не хочет быть причастным к принимаемым в стране «безумным решениям».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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