ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса»

В ДНР конфисковали активы олигарха Ахметова, лидера ОПЗЖ Бойко и еще 140 человек

ДНР ввела санкции против лидера пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко и экс-генпрокурора Пшонки, их активы конфискованы. В конце июня активы ОПЗЖ конфисковали власти Украины, заподозрив ее в связях с Россией

Юрий Бойко (Фото: Tatyana Zenkovich / EPA / ТАСС)

Государственный комитет обороны ДНР лишил имущества 142 человек, среди них глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, бывший украинский генпрокурор Виктор Пшонка, лидер украинской Коммунистической партии Петр Симоненко, олигарх Ринат Ахметов и другие. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно постановлению, прекращаются «право собственности и другие вещные права <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества».

Пшонка возглавлял Генпрокуратуру Украины с ноября 2010 года по конец февраля 2014 года, когда в стране произошла смена власти в результате Евромайдана, он был одним из приближенных к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. На Украине против Пшонки введены санкции.

Бойко после ввода российских войск на Украину призвал к немедленным переговорам между Москвой и Киевом, однако в конце марта деятельность ОПЗЖ была приостановлена вместе с десятью другими партиями на время военного положения указом президента Владимира Зеленского. Эти политические силы в Киеве посчитали связанными с Россией. В середине мая фракцию ОПЗЖ в Верховной раде ликвидировали. Спустя месяц суд передал государству все имущество и активы ОПЗЖ и запретил ее деятельность.

Ахметова до смены власти в 2014 году называли «хозяином Донбасса», он — богатейший украинец по данным Forbes, его состояние на начало марта оценивалось в $4,2 млрд. Ахметов в беседе с изданием заявил, что ждет победы Украины, пообещав принять участие в восстановлении страны, не «пожалев ни средств, ни усилий». В ДНР против него ввели санкции еще шесть лет назад — в 2016 году, запретив въезд.