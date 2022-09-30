ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 55,41 (-0,32) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 57,41 (-1,04) Инвестиции, 29 сен, 16:29
Google закроет игровой стриминговый сервис Stadia Технологии и медиа, 01:42
Муж освещавшей протесты в Дагестане журналистки сказал, что ее нашли Общество, 01:15
Пушилин рассказал о ситуации на самом сложном направлении фронта Политика, 01:10
В Петербурге мобилизованным и добровольцам выплатят по ₽100-300 тыс. Политика, 01:09
ВВС Италии сообщили о вылете из-за российского самолета у границ Польши Политика, 00:57
Институт РАН сообщил о закрытии дела о контрабанде оптических элементов Общество, 00:45
Как «Спартак» прервал 22-матчевую серию «Зенита» против московских клубов Спорт, 00:30
Михалков попросил об отсрочке для участников общественно значимых съемок Политика, 00:29
Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей Политика, 00:28
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса» Политика, 00:19
Рост экономики покажет каждый пятый регион России Экономика, 00:00
Привычное разнообразие: Ольга Михайловская — об универмагах «Стокманн» РБК и Стокманн, 29 сен, 23:59
В Подмосковье водитель протаранил машину ДПС, пострадали трое полицейских Общество, 29 сен, 23:47
Военная операция на Украине ,  
0 

ДНР конфисковала активы лидера ОПЗЖ, Пшонки и «хозяина Донбасса»

В ДНР конфисковали активы олигарха Ахметова, лидера ОПЗЖ Бойко и еще 140 человек
ДНР ввела санкции против лидера пророссийской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бойко и экс-генпрокурора Пшонки, их активы конфискованы. В конце июня активы ОПЗЖ конфисковали власти Украины, заподозрив ее в связях с Россией
Юрий Бойко
Юрий Бойко (Фото: Tatyana Zenkovich / EPA / ТАСС)

Государственный комитет обороны ДНР лишил имущества 142 человек, среди них глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, бывший украинский генпрокурор Виктор Пшонка, лидер украинской Коммунистической партии Петр Симоненко, олигарх Ринат Ахметов и другие. Документ опубликован на сайте главы республики.

Согласно постановлению, прекращаются «право собственности и другие вещные права <...> на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Донецкой Народной Республики, <...> обратив их в государственную собственность без компенсации собственникам стоимости такого имущества».

Лондон ввел санкции против 33 лиц, связанных с референдумами в ЛНР и ДНР
Политика
Голосование на выездном избирательном участке

Пшонка возглавлял Генпрокуратуру Украины с ноября 2010 года по конец февраля 2014 года, когда в стране произошла смена власти в результате Евромайдана, он был одним из приближенных к экс-президенту Украины Виктору Януковичу. На Украине против Пшонки введены санкции.

Бойко после ввода российских войск на Украину призвал к немедленным переговорам между Москвой и Киевом, однако в конце марта деятельность ОПЗЖ была приостановлена вместе с десятью другими партиями на время военного положения указом президента Владимира Зеленского. Эти политические силы в Киеве посчитали связанными с Россией. В середине мая фракцию ОПЗЖ в Верховной раде ликвидировали. Спустя месяц суд передал государству все имущество и активы ОПЗЖ и запретил ее деятельность.

Ахметова до смены власти в 2014 году называли «хозяином Донбасса», он — богатейший украинец по данным Forbes, его состояние на начало марта оценивалось в $4,2 млрд. Ахметов в беседе с изданием заявил, что ждет победы Украины, пообещав принять участие в восстановлении страны, не «пожалев ни средств, ни усилий». В ДНР против него ввели санкции еще шесть лет назад — в 2016 году, запретив въезд.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Перекрестное опыление: как среда формирует лидеров, а лидеры — среду
Инструкции
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Настраиваемся на продуктивный день: короткая медитация
Видео
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
конфискация имущества ДНР Ринат Ахметов Юрий Бойко Виктор Пшонка КПУ
Материалы по теме
Прокуратура США обвинила Дерипаску в уклонении от санкций
Политика
Под санкции ЕС попадут нефть, сталь, алмазы, икра и водка из России
Политика
WSJ узнала о планах США ввести санкции против карт «Мир» и АСВ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter