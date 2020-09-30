Минобороны Армении сообщило об уничтожении азербайджанского «Солнцепека»

Cистема залпового огня ТОС-1А «Солнцепек» во время стратегических учений (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Представитель Министерства обороны Армении сообщила, что силы самообороны Нагорного Карабаха уничтожили огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» ВС Азербайджана. Об этом написала в своем Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В настоящий момент тяжелые бои продолжаются. Подразделения армии обороны Арцаха [непризнанная Нагорно-Карабахская республика] в отдельных направлениях осуществляют «операции возмездия». Уничтожена живая сила противника в большом количестве, вооружение, военная техника, в том числе и тяжелая система ТОС-1А», — написала она.

ТОС-1А «Солнцепек» — тяжелая огнеметная система на базе танка Т-72 запущена в производство в 2001 году. Она является модификацией огнеметной системы ТОС-1 «Буратино».

Материал дополняется.