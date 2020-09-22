Трамп допустил использование в США зарубежных вакцин против коронавируса

Президент готов применять средства иностранного производства, если они будут эффективны. Он также заявил о готовности первым в США получить прививку от коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в Штатах зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Он также готов первым привиться от заболевания. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу», — передала Макинэни журналистам словам Трампа. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование в США российской или китайской вакцины.

По словам Макинэни, Трамп сообщил о готовности провакцинироваться лично. «Я буду счастлив быть первым человеком, который использует вакцину, <...> главное, как будет лучше для американского народа», — процитировала его представитель Белого дома.

Пресс-секретарь добавила, что три американские вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний.