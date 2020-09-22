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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп допустил использование в США зарубежных вакцин против коронавируса

Президент готов применять средства иностранного производства, если они будут эффективны. Он также заявил о готовности первым в США получить прививку от коронавируса
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность использовать в Штатах зарубежную вакцину против коронавируса, если она будет работать. Он также готов первым привиться от заболевания. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не волнует, если ее сделает другая страна, я сниму перед ней шляпу», — передала Макинэни журналистам словам Трампа. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование в США российской или китайской вакцины.

По словам Макинэни, Трамп сообщил о готовности провакцинироваться лично. «Я буду счастлив быть первым человеком, который использует вакцину, <...> главное, как будет лучше для американского народа», — процитировала его представитель Белого дома.

Власти США отказались использовать российскую вакцину от коронавируса
Общество
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пресс-секретарь добавила, что три американские вакцины находятся на завершающей стадии клинических испытаний.

Ранее власти США критически высказывались о разработанной и зарегистрированной в России вакцине против коронавируса. В конце августа руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что США не намерены принимать российские результаты испытаний препарата. Он объяснил это тем, что в его стране действуют «высочайшие в мире» стандарты в области здравоохранения и безопасности, и власти не намерены ими жертвовать.

Тогда он говорил, что американская вакцина может быть готова к осени.

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Позже госсекретарь Майк Помпео предложил следовать в отношении российской и китайской вакцин принципу «не доверяй, но проверяй». По его мнению, обе страны спешили вывести свои препараты на рынок для того, чтобы совершить политико-дипломатический прорыв, а не медицинский, и призвал другие страны убедиться в том, что в основе создания этих вакцин лежат реальные научные знания.

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Политика

Сомнения в безопасности и эффективности российского препарата высказывал и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Собственную вакцину против коронавируса в США планируют создать в начале или середине октября, сообщал Трамп. По его словам, американские специалисты очень близки к завершению разработки препарата. Позже он уточнил, что в следующем месяце может начаться и широкое распространение вакцины среди жителей США. При неудачном развитии событий этот процесс может задержаться и начаться в ноябре или в крайнем случае в декабре, добавлял президент.

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Источник: JHU
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Авторы
Анна Громова, Мария Лисицына
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