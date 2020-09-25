Число зараженных коронавирусом в США превысило 7 млн человек

Коронавирусной инфекцией COVID-19 в США заразились более 7 млн человек.Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по COVID-19 в режиме реального времени.

По состоянию на 23:00 мск 25 сентября в стране подтверждено 7 млн 15 тыс. случаев заболевания. Соединенные Штаты по-прежнему лидируют по этому показателю.

Во всем мире, по информации университета, инфекцию выявили у более 32,3 млн человек. На втором после США месте идет Индия, где заболели 5,8 млн жителей, на третьем — Бразилия (4,6 млн зараженных).

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