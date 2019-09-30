Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке за измену

Президент США заявил, что глава комитета палаты представителей по разведке выдумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским

Адама Шифф (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой. Глава государства задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.

В публикации президента в Twitter написано, что Шифф придумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за слова Трампа, якобы сделанные в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Это заявление Шифф прочел на слушаниях в конгрессе.

«Оно не имело никакого отношения к тому, что я сказал в ходе звонка. Арест за измену?» — такими словами Трамп закончил свой твит.

Это было реакцией президента на выступление Шиффа в конгрессе, где глава комитета пересказал содержание разговора. Как отмечает телеканал CNN, было не всегда понятно, где Шифф дословно цитирует Трампа, где дает собственный анализ его слов, а где пародирует.