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Политика ,  
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Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке за измену
Президент США заявил, что глава комитета палаты представителей по разведке выдумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским
Адама Шифф (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Дональд Трамп обвинил председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шифа в искажении содержания своей беседы с украинским коллегой. Глава государства задался вопросом, нужно ли арестовать конгрессмена за измену.

В публикации президента в Twitter написано, что Шифф придумал «фейковое и ужасное» заявление и выдал его за слова Трампа, якобы сделанные в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Это заявление Шифф прочел на слушаниях в конгрессе.

«Оно не имело никакого отношения к тому, что я сказал в ходе звонка. Арест за измену?» — такими словами Трамп закончил свой твит.

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Это было реакцией президента на выступление Шиффа в конгрессе, где глава комитета пересказал содержание разговора. Как отмечает телеканал CNN, было не всегда понятно, где Шифф дословно цитирует Трампа, где дает собственный анализ его слов, а где пародирует.

Беседа Трампа с Зеленским стала поводом для начала процедуры импичмента. Неназванный сотрудник американской разведки, узнавший о телефонном разговоре от третьих лиц, сообщил начальству, что президент США пытался добиться вмешательства другого государства в выборы 2020 года и провести расследование в отношении одного из своих политических соперников.

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Впоследствии Белый дом опубликовал изложение разговора, в котором Трамп обсуждает с Зеленским расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings, в которой работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента Джо Байдена, планирующего бороться за пост президента в 2020 году. Трамп отметил, что Байден-старший говорил, как ему удалось добиться увольнения генпрокурора, который отвечал за расследование. Текст Белого дома не является дословной расшифровкой и был составлен на основе записей тех, кто слышал разговор.

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Минюст США не нашел в «стенограмме» признаков нарушения закона со стороны Трампа, однако палата представителей не прекратила процедуру импичмента, а несколько комитетов конгресса начали расследование в ее рамках.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, импичмент
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