Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с тем, кто подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

«Как и любой американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый разоблачитель, передал разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что осведомитель написал «ужасные вещи», которые затем передал от лица президента США. В связи с этим Трамп потребовал допроса главы комитета по разведке Адама Шиффа, сообщившего, что жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки. По мнению президента, необходимо провести процедуру «на самом высоком уровне» в связи с подозрениями в мошенничестве и измене.

Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы встретиться и с тем, кто предоставил автору жалобы информацию. «Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия», — заключил он.