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Политика ,  
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Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с тем, кто подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

«Как и любой американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый разоблачитель, передал разговор с зарубежным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — написал Трамп.

Американский лидер добавил, что осведомитель написал «ужасные вещи», которые затем передал от лица президента США. В связи с этим Трамп потребовал допроса главы комитета по разведке Адама Шиффа, сообщившего, что жалоба поступила из аппарата директора Национальной разведки. По мнению президента, необходимо провести процедуру «на самом высоком уровне» в связи с подозрениями в мошенничестве и измене.

Кроме того, Трамп добавил, что хотел бы встретиться и с тем, кто предоставил автору жалобы информацию. «Этот человек шпионил за президентом США? Его ждут серьезные последствия», — заключил он.

Политика
Конгресс опубликовал жалобу разведчика на Трампа из-за беседы с Зеленским

Конгресс с купюрами опубликовал текст жалобы на действия американского президента 26 сентября. Автор девятистраничного документа сообщал, что Трамп во время разговора с Зеленским настаивал на проведении расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена (главного соперника президента на выборах) и его сына Хантера, оказывая таким образом давление на другое государство.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп навязывал Зеленскому работать с его личным адвокатом Руди Джулиани. В связи с обвинениями в конгрессе запустили процедуру импичмента президента. Белый дом в ответ опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Теги: Дональд Трамп, жалоба, Владимир Зеленский, телефонный разговор ..., Национальная разведка США
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