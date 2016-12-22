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В США допустили возможность морской блокады России
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В США допустили возможность морской блокады России
Политика, 02:58
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В США допустили возможность морской блокады России
Заблокировать морские пути сообщения России США могут для того, чтобы помешать ее энергопоставкам в страны Ближнего Востока, заявил министр внутренних дел США. Такие возможности у Штатов, по его словам, есть
Райан Зинке (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Министр внутренних дел США ​Райан Зинке, выступая на организованном Альянсом потребителей энергии промышленном мероприятии в Питтсбург​е, заявил, что Соединенные Штаты могут организовать морскую блокаду России, чтобы «не допустить ее контроля над энергопоставками в страны Ближнего востока, как это сейчас происходит в Европе». Слова главы ведомства приводит американская газета Washington Examiner.

«У США, с нашим флотом, есть такая способность следить за тем, чтобы морские пути были открыты и, если необходимо, блокировать их <...> чтобы убедиться, что их [российская] энергия не выходит на рынок», — заявил министр.

На мероприятии, как указывает издание, он присутствовал для того, чтобы объяснить, почему гидравлический разлом или фрейкинг (метод добычи газа, при котором в горных породах путем впрыскивания смеси песка и воды создаются трещины), а также сланцевый бум дали США преимущество перед их конкурентами на энергетическом рынке в России и Иране и сделали Штаты менее зависимыми от иностранных источников энергии.

«Россия использует один и тот же подход», — сообщил Зинке, говоря о том, что российская экономика, по его данным, зависит от способности продавать энергоносители. «Я считаю, что причина, по которой они [россияне] находятся на Ближнем Востоке, заключается в том, что они хотят поставлять туда энергоресурсы так же, как и в Восточную Европу», — добавил министр.

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Администрация президента США Дональда Трампа ранее неоднократно выступала против российских энергетических проектов в Европе. Вашингтон считает, что Россия использует природные ресурсы для политического давления на западные страны. В связи с этим из-за строительства газопровода «Северный поток-2» из России в Германию американский лидер обвинял Берлин в зависимости от Москвы, а 12 июля заявил о неприемлемости потока «трубопроводных долларов» из стран Европы в Россию. Эти средства страны НАТО, по мнению Трампа, должны потратить на оборону.

В Москве ранее заявляли, что противодействие США «Северному потоку-2» вызвано желанием Вашингтона продавать потребителям в Европе сжиженный природный газ из Соединенных Штатов.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: блокада , США Россия
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