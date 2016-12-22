В США признали невозможность санкций против России по иранскому сценарию

Казначейство США не может вводить столь же суровые санкции против России, как против Ирана и КНДР, так как российская экономика слишком сильно интегрирована в мировую

Фото: Maxim Marmur / AP

Россия отличается от других стран, против которых США вводили санкции, поэтому Минфину США пришлось соответствующим образом адаптировать свой подход. Об этом на выступлении в подкомитете Палаты представителей по финансовым услугам заявил помощник главы Минфина США Маршалл Биллингсли.

«Мы не можем, к примеру, противостоять российской агрессии, используя тот же подход, что к КНДР и Ирану. Российская экономика крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.

Иран же и Северная Корея были по большей части изолированы от международных финансовых систем десятилетиями. «Имея в виду этот сильный контраст, мы с хирургической точностью использовали механизмы казначейства, чтобы максимизировать давление на Россию, сократив до минимума международные последствия для США, наших европейских союзников или мировой экономики», — рассказал помощник главы Минфина США.

В качестве примера он привел то, что «многие российские госструктуры и компании олигархов хитро интегрированы в мировую экономику и цепи поставок, включая наших самых близких союзников по НАТО».

Еще в феврале Bloomberg опубликовал доклад Минфина США, в котором отмечалось, что санкции против облигаций федерального займа (ОФЗ) приведут в итоге к неблагоприятным последствиям против самих США. «Мы собираемся вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний вместо санкций против госдолга», — разъяснял министр финансов Стивен Мнучин.

По словам Биллингсли, несмотря на сложности, США ввели санкции, например, против «российского олигарха» Олега Дерипаски и его компаний En+ и UC Rusal. Состояние Дерипаски сократилось на 50%, отметил помощник главы Минфина США.

Санкции повлияли на поставки алюминия UC Rusal иностранным клиентам, что привело к росту цен на рынке. Сам Мнучин говорил, что США не собирались выводить UC Rusal c рынка, поэтому ведомство неоднократно продлевало срок, в течение которого иностранным инвесторам следует избавиться от бумаг UC Rusal.