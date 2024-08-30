Минюст признал иноагентом Галину Тимченко
Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Галину Тимченко, директора и основателя издания «Медуза» (признано иностранным агентом и нежелательной организацией).
Также реестр иноагентов пополнили Елена Лукьянова, «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «Коалиция Новосибирск 2020».
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