Минюст признал иноагентом Галину Тимченко

Галина Тимченко (Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images)

Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов Галину Тимченко, директора и основателя издания «Медуза» (признано иностранным агентом и нежелательной организацией).

Также реестр иноагентов пополнили Елена Лукьянова, «Гражданская инициатива против экологической преступности» и «Коалиция Новосибирск 2020».

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