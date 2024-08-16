Хинштейн предложил запретить иноагентам получать выплаты со стримингов

Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил ввести в России запрет монетизации на российских стриминговых сервисах для исполнителей-иноагентов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Хинштейн намерен вынести этот вопрос на рассмотрение в Госдуме на осенней сессии. Депутат также провел опрос по теме монетизации контента иноагентами, в котором 99% респондентов высказались за запрет.

«Сейчас речь ведется о российских музыкантах, которые выкладывают свое творчество на российские музыкальные стриминговые сервисы — это «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», «Звук», — написал Хинштейн.

В список не войдет сервис Boosty, так как он более не является частью компании «ВКонтакте», отметил глава думского комитета.

Boosty — платформа монетизации контента. Используется русскоязычными авторами как альтернатива Patreon.

Хинштейн подчеркнул, что речи о запрете контента иноагентов не идет, он будет транслироваться на российских площадках. Исключение составят признанные экстремистскими произведения.

В конце февраля Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий рекламу у иноагентов. В случае его несоблюдения предусмотрены меры как для иноагентов, так и для рекламодателей.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.