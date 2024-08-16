 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Хинштейн предложил запретить иноагентам получать выплаты со стримингов

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / Global Look Press)

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил ввести в России запрет монетизации на российских стриминговых сервисах для исполнителей-иноагентов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Хинштейн намерен вынести этот вопрос на рассмотрение в Госдуме на осенней сессии. Депутат также провел опрос по теме монетизации контента иноагентами, в котором 99% респондентов высказались за запрет.

«Сейчас речь ведется о российских музыкантах, которые выкладывают свое творчество на российские музыкальные стриминговые сервисы — это «Яндекс Музыка», «VK Музыка», «МТС Музыка», «Звук», — написал Хинштейн.

В список не войдет сервис Boosty, так как он более не является частью компании «ВКонтакте», отметил глава думского комитета.

Boosty — платформа монетизации контента. Используется русскоязычными авторами как альтернатива Patreon.

Хинштейн подчеркнул, что речи о запрете контента иноагентов не идет, он будет транслироваться на российских площадках. Исключение составят признанные экстремистскими произведения.

Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов
Технологии и медиа
Фото:Worawee Meepian / Shutterstock

В конце февраля Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий рекламу у иноагентов. В случае его несоблюдения предусмотрены меры как для иноагентов, так и для рекламодателей.

Если человек, которого Минюст внес в реестр иноагентов, продолжит размещение рекламы, ему грозит штраф (до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц). После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности.

Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

В Донецке после обстрела загорелся торговый центр «Галактика»

Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко

ЦБ рекомендовал простить ипотечников из атакованного ВСУ приграничья

Минюст признал иноагентами телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь»

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

МВФ предложил ввести налог на майнинг за загрязнение воздуха

Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
иноагенты стриминг Александр Хинштейн
Материалы по теме
Минюст включил телеграм-каналы BRIEF и «Незыгарь» в реестр иноагентов
Политика
Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов
Технологии и медиа
Дума запретила рекламу у иноагентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 97,84 (-0,48) Инвестиции, 16 авг, 17:26 Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 88,91 (+0,11) Инвестиции, 16 авг, 17:26
США подготовились к «непредвиденному» из-за риска удара Ирана по ИзраилюПолитика, 00:04
США заблокировали Лондону разрешение бить по России британскими ракетамиПолитика, 16 авг, 23:43
В Сумах прозвучал взрывПолитика, 16 авг, 23:23
МИД сообщил о первом ударе западными ракетами по Курской областиПолитика, 16 авг, 23:09
Bloomberg узнал о риске раскола в НАТО из-за атаки на Курскую областьПолитика, 16 авг, 22:59
Хинштейн предложил запретить иноагентам получать выплаты со стриминговОбщество, 16 авг, 22:36
«Искандер» уничтожил две установки Patriot в Днепропетровской областиПолитика, 16 авг, 22:28
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Число пострадавших в результате обстрелов Донецка выросло до 13Политика, 16 авг, 22:12
Минобороны отчиталось об уничтоженном ЗРК С-125Политика, 16 авг, 22:07
Над Курской областью сбили украинский дронПолитика, 16 авг, 21:48
Зеленский рассказал о законопроекте против российского влияния в церквиПолитика, 16 авг, 21:30
Помощник в вашем мозге: как будут работать гаджеты будущегоРБК и Сбер, 16 авг, 21:28
Сафонов остался в запасе ПСЖ на матч первого тура чемпионата ФранцииСпорт, 16 авг, 21:23
В МИДе обвинили Украину в создании помех для эвакуации в Курской областиПолитика, 16 авг, 21:18