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Война санкций ,  
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Bloomberg рассказал о нефтяной империи сына советника Хаменеи

Сюжет
Война санкций
Сын советника верховного лидера Ирана Хоссейн Шамхани контролирует сеть компаний, которые продают нефть и другие товары производства Ирана, России и прочих стран, пишет агентство. Сам он это отрицает
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Хоссейн Шамхани, сын советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, владеет «нефтяной империей», которая отвечает за значительные объемы мирового экспорта иранской и российской сырой нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на десятки источников и документы.

Его отец Али Шамхани был командующим ВМС Корпуса стражей исламской революции, министром обороны, а затем секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана. Сыну чуть больше 40 лет, он родился в Тегеране, учился в университетах в Москве и Бейруте, имеет степень магистра делового администрирования.

Агентство пишет, что Хоссейн Шамхани связан с компанией Milavous Group Ltd, зарегистрированной в Дубае в 2022 году. За несколько месяцев она стала влиятельным игроком на мировых энергетических рынках и заработала, как утверждает Bloomberg, миллиарды долларов на продажах товаров из Ирана, России и других стран. По словам источников, Шамхани фактически контролирует сеть компаний (Milavous выступает как одна из материнских организаций), которые в том числе продают нефть и нефтехимические продукты из государств, не находящихся под санкциями, и иногда смешивают сырье из разных стран.

Экспорт нефти из Ирана достиг максимума за шесть лет
Экономика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

«Сеть Шамхани можно назвать одним из трех крупнейших нефтетрейдеров в Иране. У них есть морской флот с десятками танкеров, они ведут скрытый бизнес с крупными нефтяными компаниями», — считает эксперт Саид Аганджи, который специализируется на сырьевой промышленности Ирана. Управляющий директор Milavous Мохамед аль-Хашми заявил агентству, что компания не имеет никакого отношения к Шамхани. Представители организации настаивают, что та соблюдает законодательство «и не имеет никаких связей с какими-либо российскими или иранскими интересами».

Сам Шамхани заявил, что не является основателем или владельцем Milavious. Он также отрицает, что владеет какой-либо нефтяной компанией, контролирует торговую сеть или фирму, которая участвует в сделках с Ираном или Россией, и говорит, что в основном занимается логистикой. «Что касается моего бизнеса, я работаю в странах, не находящихся под санкциями», — добавил Шамхани.

По словам источников Bloomberg, даже если участие Шамхани не подтверждено в документах, тот сыграл роль в создании десятков компаний или в управлении их деятельностью.

На сайте Milavous говорится, что фирма работает с широким спектром продукции, от нефти и газа до нефтехимии, металлов и сельского хозяйства. В прошлом году она открыла новые офисы в Швейцарии и Румынии. В 2022 году выручка компании составила около $15 млрд, сообщили собеседники Bloomberg.

В США действуют ограничения на продажу иранской и российской нефти, но ряд стран, включая ОАЭ, не присоединились к мерам. Шамхани не находится под американскими санкциями, а законы ОАЭ не запрещают торговлю сырой нефтью из Ирана или России, отмечает агентство. Компании из сети Шамхани также сотрудничают с фирмами из Китая, но многие из транзакций совершаются в юанях и действие ограничений США на них не распространяется.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран нефть нефтетрейдеры Али Хаменеи ОАЭ Дубай
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