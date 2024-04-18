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Аналитики сообщили о шестилетнем максимуме экспорта нефти Ираном

FT: аналитики Vortexa сообщили о шестилетнем максимуме экспорта нефти Ираном
В этом году средний суточный объем экспорта нефти из Ирана превышает 1,5 млн барр., основной ее покупатель — Китай. Республика наращивает свой танкерный флот, в нем более 250 судов, санкции США не мешают этому
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Экспорт иранской нефти в этом году достиг шестилетнего максимума, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

В среднем в первые три месяца 2024-го Тегеран продавал по 1,56 млн барр. нефти в день, в основном поставки шли в Китай. Это самые высокие показатели с третьего квартала 2018 года.

«Иранцы овладели искусством обхода санкций. Если администрация [президента США Джо] Байдена действительно собирается оказать [санкционное] влияние, она должна переключить внимание на Китай». — сказал глава службы геополитических рисков исследовательской группы Rapidan Energy в США Фернандо Феррейра.

Старший аналитик и специалист по санкциям в Vortexa Армен Азизян также отметил, что «иранцы очень хорошо умеют находить лазейки» для обхода санкций. По его словам, США недавно ввели ограничения против нескольких танкеров, которые перевозили иранскую нефть, однако это оказало «минимальное» влияние на ее экспорт. По словам Азизяна, в Тегеране научились подделывать данные системы отслеживания судов, что позволяет предоставлять фальшивые данные об их местоположении.

По данным аналитика, флот Ирана для транспортировки нефти составляет 253 судна, за последний год он вырос на 20%. Количество в нем супертанкеров, перевозящих до 2 млн барр. нефти, удвоилось с 2021 года.

Глава Минфина США пообещала новые санкции против Ирана
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После удара Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля (который стал ответом Тегерана на атаку Тель-Авива по консульству в Дамаске) США пообещали, что введут новые санкции против Исламской Республики. Глава Минфина страны Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне рассмотрят «все варианты» прекращения финансирования терроризма Ираном.

В заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана говорилось, что санкции затронут ракетную и беспилотные программы Ирана, а также структуры, поддерживающие Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны республики.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран нефть США Китай
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