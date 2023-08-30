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На востоке Крыма сбили крылатую ракету

Аксенов: силы ПВО сбили крылатую ракету на востоке Крыма
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Военная операция на Украине
От обломков ракеты загорелась трава в поле, а также была повреждена линия электропередачи, уточнил советник главы региона Олег Крючков
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Силы ПВО сбили крылатую ракету на востоке Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал он в телеграм-канале.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, от обломков ракеты загорелась трава в поле. Из-за осколков также повреждения получила линия электропередачи. Советник пообещал устранить аварию в течение часа.

По данным телеграм-канала Mash, в Крыму раздались взрывы, крылатая ракета была сбита близ Феодосии.

В прошлый раз Крым подвергался атаке 28 августа. Утром средства ПВО сбили два украинских беспилотника на севере и западе полуострова, позднее была сбита крылатая ракета над акваторией Черного моря неподалеку от побережья Крыма.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры Киева поддержали удары по Крыму. Если Запад действительно одобрил атаки на полуостров, это станет «рафинированным casus belli» и даст России возможность действовать «против всех и каждого в странах НАТО», ответил на слова Подоляка замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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На востоке Крыма сбили крылатую ракету
На востоке Крыма сбили крылатую ракету

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Теги
Елена Чернышова
Сергей Аксенов Крым крылатая ракета
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