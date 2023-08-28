Военные сбили крылатую ракету у Крыма
Российские расчеты ПВО сбили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря неподалеку от побережья Крыма, сообщило Минобороны.
Атака произошла около 11:30 мск.
Ранее этим утром на севере и западе Крыма были сбиты два украинских разведывательных дрона, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он попросил крымчан сохранять спокойствие.
После начала Россией военной операции на Украине полуостров регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. В частности, 25 августа российское военное ведомство сообщило, что Крым попытались атаковать 42 беспилотника, девять из них удалось уничтожить, еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Военное руководство Украины в конце августа сообщило о подготовке новых ударов по полуострову. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов. Киев пояснял, что наносит удары в целях снижения российской обороноспособности.
Российская сторона называет украинские удары террористическими атаками. По утверждению президента Владимира Путина, атаки ВСУ на Крымский мост не имеют смысла, так как тот«уже давно не используется для военных перевозок».