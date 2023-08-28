branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:50
Китай с 30 августа отметил тестирование на COVID-19 для въезжающих Общество, 12:49
Вы известны, а ваша фирма — нет: как встроить личный бренд в бизнес Pro, 12:48
Названа дата премьеры продолжения сериала «Папины дочки» Life, 12:43
В мэрии оценили транспортный эффект от полного запуска МСД Город, 12:42
Медведев заявил, что поставки в армию превысили ее потребности в оружии Политика, 12:34
Ботология: где сконструировать чат-бот и сколько это будет стоить Pro, 12:19
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
В Махачкале отбивавшегося от стаи собак мальчика положили в больницу Общество, 12:17
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 12:15
Военные сбили крылатую ракету у Крыма Политика, 12:11
ПСБ получил награду Finaward 2023 Пресс-релиз, 12:04
Ликсутов сообщил о введении льготного проезда для всех дошкольников Город, 12:04
Как защититься, если автор, чьи права были нарушены, требует компенсацию Pro, 11:59
АвтоВАЗ собрал тестовые модели Lada Vesta Sport Авто, 11:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные сбили крылатую ракету у Крыма

Минобороны: ПВО сбило украинскую крылатую ракету у Крыма
Сюжет
Военная операция на Украине
Около полудня ПВО Крыма сбило крылатую ракету, запущенную Украиной. Этим же утром военные сбили два беспилотника-разведчика. Киев ранее анонсировал новые атаки на полуостров
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские расчеты ПВО сбили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря неподалеку от побережья Крыма, сообщило Минобороны.

Атака произошла около 11:30 мск.

Ранее этим утром на севере и западе Крыма были сбиты два украинских разведывательных дрона, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он попросил крымчан сохранять спокойствие.

После начала Россией военной операции на Украине полуостров регулярно становится объектом атак со стороны ВСУ. В частности, 25 августа российское военное ведомство сообщило, что Крым попытались атаковать 42 беспилотника, девять из них удалось уничтожить, еще 33 были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Военное руководство Украины в конце августа сообщило о подготовке новых ударов по полуострову. Такое заявление сделал глава Главного управления разведки (ГУР) украинского министерства обороны Кирилл Буданов. Киев пояснял, что наносит удары в целях снижения российской обороноспособности.

Российская сторона называет украинские удары террористическими атаками. По утверждению президента Владимира Путина, атаки ВСУ на Крымский мост не имеют смысла, так как тот«уже давно не используется для военных перевозок».

Читайте на РБК Pro
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Алхимик или стратег: кто вы как лидер и чем это знание поможет бизнесу
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд

Военные сбили крылатую ракету у Крыма
Военные сбили крылатую ракету у Крыма

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Крым крылатая ракета ПВО
Материалы по теме
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму
Политика
Минобороны сообщило о сбитой в Крыму переоборудованной ракете С-200
Политика
Глава СБУ рассказал, что лично спланировал теракт на Крымском мосту
Политика