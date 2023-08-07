Новая Конституция ЦАР позволит президенту править без ограничений сроков

Абсолютное большинство избирателей в ЦАР проголосовали за новую Конституцию. Документ увеличивает президентский срок до семи лет и снимает ограничение на количество сроков

Фостен-Арканж Туадера (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Абсолютное большинство граждан — свыше 95,21% от 2 млн зарегистрированных избирателей — проголосовали за новую Конституцию Центрально-Африканской Республики (ЦАР), передает агентство Reuters. По данным СМИ (оригинал проекта Конституции в открытом доступе РБК не обнаружил), новый Основной закон увеличивает срок полномочий президента с пяти до семи лет и снимает ограничение на число президентских сроков.

Референдум по Основному закону прошел 30 июля 2023 года. Окончательный итог Конституционный суд страны подведет 27 августа.

О том, что Конституцию надо менять, глава государства Фостен-Арканж Туадера заявил в 2022 году. Выступая накануне 62-го Дня независимости ЦАР с посланием народу, он заверил, что на фоне «глубоких чаяний народа, которые выражались в петициях и маршах поддержки» в пользу конституционных изменений, парламент ЦАР «попросил правительство инициировать референдум».

«Я ничего не сделаю без воли народа, обладающего национальным суверенитетом, — заявил Туадера 12 августа 2022 года. — Но я не могу оставаться равнодушным к крику сердец моего народа, который является в высшей степени хранителем суверенной власти. Я услышал вас. Я принимаю к сведению ваши настойчивые просьбы, поступавшие ко мне отовсюду, с требованием новой Конституции» (цитата по RFI).

Две недели спустя он назначил членов комитета по разработке обновленного Основного закона — в него вошли 55 человек, в числе которых были шесть министров и депутаты. Этот документ должен заменить Конституцию, принятую в 2016 году, когда Туадера пришел к власти, а страна находилась в состоянии гражданской войны и 80% ее территории было под контролем вооруженных группировок. Президент переизбрался в 2020 году, его нынешний срок истекает в 2025-м.

О проведении референдума глава государства сообщил в мае 2023 года, а проект новой Конституции представил в парламенте 10 июля — за 20 дней до голосования. Этот текст Туадера передал главам госучреждений ЦАР, Национальной дирекции, которая отвечала за кампанию по референдуму, и присутствовавшим дипломатам. По информации центральноафриканского Radio Ndeka Luka, состоит он из 67 страниц, 15 глав и 186 статей.

«Новая республика, которую мы строим, будет стремиться создать условия для более быстрого формирования нашего общества. Перечисленные в этом проекте реформы сломают устаревшую тенденцию недоверия к Центрально-Африканской Республике и шире откроют двери нашей страны для национальных и международных инвесторов», — заявил тогда Туадера (цитата по Radio Ndeka Luka).

Оппозиция призывала референдум бойкотировать. Она обвиняла власти в том, что они слишком поздно опубликовали документ, и заявляла, что главная цель голосования — позволить главе государства оставаться у власти как можно дольше.

Российский президент Владимир Путин, встречавшийся с Туадера на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, желал успешного завершения референдума. «Мероприятия подобного рода, безусловно, направлены на повышение внутриполитической стабильности, а это основа развития, в том числе и в экономике», — сказал Путин.