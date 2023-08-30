Советник Зеленского назвал папу римского инструментом пропаганды России

Слова папы римского Франциска о великом наследии России «разрушительны для современного гуманизма», они стали «безоговорочным поощрением» империализма и одобрением идеи «русского мира», объявил советник Зеленского

«Папа римский Франциск стал «инструментом российской пропаганды» — своими словами о великом наследии великой России он поддержал идею «русского мира», — заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Деструктивный дискурс современного гуманизма... Если мы непредвзято оцениваем фразы папы, то видим, что они являются безусловным поощрением агрессивного империализма, аплодисментами кровавой идее «русского мира», подразумевающей жестокое уничтожение свобод и образа жизни других людей», — сказал он.

В начале февраля 2022 года президент России Владимир Путин назвал российской миссией в мире укрепление и развитие «русского мира», повышение его привлекательности как для самих россиян, так и для граждан других стран.

Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, что «оказание всемерной поддержки «русскому миру» — безусловный внешнеполитический приоритет» страны. Он уточнил, что это понятие не связано с национализмом — оно касается «защиты соотечественников, продвижения идеалов и ценности русского мира и отражает нашу многонациональную культуру».

Термин «русский мир» также употребляется в контексте взаимоотношений России с бывшими республиками СССР. В феврале 2021 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Украина относится к «русскому миру» и отрицать «культурные связи, исторические связи, общие корни» Украины и России глупо.

Патриарх Кирилл говорил, что «русский мир» — это и украинский, и белорусский мир: «Это мир всея Руси. Это мир, который создан через крещение в Днепре, это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа».