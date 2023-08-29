branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 28 авг, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 28 авг, 19:03
Биржа KuCoin закрыла операции с российскими банками на p2p-платформе Крипто, 14:38
В ФРГ выдали ордер на арест россиянина, подозреваемого в обходе санкций Политика, 14:26
«Страх, иди со мной!»: откуда берутся фобии и как их одолеть Pro, 14:23
Кабмин обязал устанавливать RuStore даже при запрете от владельцев ОС Бизнес, 14:22
Все заводы Toyota в Японии остановились из-за компьютерного сбоя Авто, 14:20
В Германии прекратили расследование в отношении фронтмена Rammstein Общество, 14:15
В Челябинской области разбился вертолет ФСБ Политика, 14:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эминем запретил кандидату в президенты США исполнять свои песни Политика, 14:15
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 14:14
Ватикан ответил на критику Киева из-за слов Франциска о великой России Политика, 14:13
Путину рассказали о профессиональных должниках среди россиян Общество, 14:12
СК начал проверку после пропажи 16-летней фигуристки в Москве Спорт, 14:06
Минобороны России впервые сообщило о перехвате украинской ракеты «Нептун» Политика, 14:00
Криптобиржа OKX закрыла сделки с рублем на p2p-платформе Крипто, 13:54
Военная операция на Украине ,  
0 

Ватикан ответил на критику Киева из-за слов Франциска о великой России

Ватикан: Франциск не хотел «восхвалять империалистскую логику» словами о наследии России
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа Франциск, назвав молодых католиков в России наследниками «великой России Петра I, Екатерины II», призвал их сохранить культурное и духовное наследие и не хотел «восхвалять империалистскую логику», заявили в Ватикане
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск, обращаясь к молодым католикам в России, хотел ободрить российскую молодежь и призвал ее сохранить и развивать «положительное в великом культурном и духовном наследии», заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить некоторые соответствующие исторические периоды», — сказал он (цитата по Vaticannews).

25 августа понтифик по видеосвязи принял участие во Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в Базилике св. Екатерины Александрийской. Он назвал собравшихся «наследниками великой России, святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II» и призвал не забывать об этом.

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци говорил, что в России проживают около миллиона крещеных католиков. В стране действуют несколько десятков католических храмов.

Обращение папы Римского вызвало критику в Киеве. Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал слова Франциска «империалистической пропагандой», а глава украинской грекокатолической церкви архиепископ Святослав выразил опасения, что они могут «вдохновить неоколониальные амбиции».

Российский президент Владимир Путин в 2015 году говорил, что у страны нет имперских амбиций, но она способна «обеспечить достойную жизнь, в том числе и русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ». В феврале 2022 года, за два дня до начала военной операции на Украине, он сказал, что не имеет желания восстанавливать Россию в границах Российской империи.

Читайте на РБК Pro
Прощай, $200 млрд: как рухнула ипотечная империя сына мясника из Бронкса
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

В то же время Путин и другие представители российской власти, например, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, неоднократно обвиняли страны Запада в неоколониализме.
 

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Папа Римский Ватикан Франциск Украина империя
Материалы по теме
Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I
Общество
Зеленский заявил о надежде на поддержку папой Франциском «формулы мира»
Политика
Папа римский Франциск принял Зеленского в Ватикане
Политика