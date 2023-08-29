Ватикан ответил на критику Киева из-за слов Франциска о великой России

Папа Франциск, назвав молодых католиков в России наследниками «великой России Петра I, Екатерины II», призвал их сохранить культурное и духовное наследие и не хотел «восхвалять империалистскую логику», заявили в Ватикане

Папа римский Франциск (Фото: Vatican Media / Reuters)

Папа римский Франциск, обращаясь к молодым католикам в России, хотел ободрить российскую молодежь и призвал ее сохранить и развивать «положительное в великом культурном и духовном наследии», заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Безусловно, он не намеревался восхвалять империалистскую логику и правителей, которых упомянул, чтобы обозначить некоторые соответствующие исторические периоды», — сказал он (цитата по Vaticannews).

25 августа понтифик по видеосвязи принял участие во Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге в Базилике св. Екатерины Александрийской. Он назвал собравшихся «наследниками великой России, святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II» и призвал не забывать об этом.

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци говорил, что в России проживают около миллиона крещеных католиков. В стране действуют несколько десятков католических храмов.

Обращение папы Римского вызвало критику в Киеве. Представитель украинского МИДа Олег Николенко назвал слова Франциска «империалистической пропагандой», а глава украинской грекокатолической церкви архиепископ Святослав выразил опасения, что они могут «вдохновить неоколониальные амбиции».

Российский президент Владимир Путин в 2015 году говорил, что у страны нет имперских амбиций, но она способна «обеспечить достойную жизнь, в том числе и русским людям, проживающим сегодня за границей, в близких для нас странах СНГ». В феврале 2022 года, за два дня до начала военной операции на Украине, он сказал, что не имеет желания восстанавливать Россию в границах Российской империи.

В то же время Путин и другие представители российской власти, например, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, неоднократно обвиняли страны Запада в неоколониализме.

