«Команду против пыток» добавили в реестр иноагентов

Минюст в день основания «Комитета против пыток» причислил новую организацию правозащитников к иноагентам. Юристы сформировали группу ровно 23 года назад и за это время добились осуждения 167 силовиков по делам о пытках

Фото: Комсомольская Правда / Russian Look / Global Look Press

Минюст добавил правозащитный проект «Команда против пыток» в реестр иноагентов (.pdf), его добавили к ранее включенному в список «Комитету против пыток». Об этом организация сообщила в телеграм-канале.

«Спасибо, Минюст! Подарок получили. <...> Мы продолжаем работу и будем обжаловать решение Минюста», — сообщили правозащитники.

Руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец в своем телеграм-канале отметил что не будет шутить над включением в реестр, где они «бок о бок с лучшими людьми нашей страны». Он назвал такое отношение обесцениванием действий системы, «которая пытается закатать правозащиту и гражданских активистов, политиков, журналистов в асфальт».

«Без таких правозащитных организаций, как наша, и многих других, где коллеги так же пашут, как кони — сутки напролет, не было бы того небольшого островка безопасности, где наши граждане еще могут рассчитывать на квалифицированную и бесплатную помощь, поддержку и лечение», — подчеркнул Бабинец.

Это уже четвертый раз, когда данную группу правозащитников признают иностранными агентами. В первый раз — в качестве «Комитета против пыток» — в январе 2015-го, после чего юрлицо провело самоликвидацию. Затем — в 2016 году, активисты продолжили работу без образования нового юрлица, в третий раз — в июне 2022-го, после чего организацию переименовали.

«Комитет против пыток» начал работу ровно 23 года назад — 30 августа 2000-го. Организация принимает жалобы и представляет интересы потерпевших в судах. На ее сайте говорится, что ключевым направлением работы юристов является «общественное расследование жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Правозащитники к 2022 году проверили более 3591 заявления о нарушении прав человека и добились выплаты более 329 млн руб. в качестве компенсаций, осуждения 167 силовиков по делам о применении пыток. Они выиграли 97 дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).