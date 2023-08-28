branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 103,24 (+0,98) Инвестиции, 19:03 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 95,47 (+0,76) Инвестиции, 19:03
В Москве задержали курьера, сбившего ребенка на самокате Общество, 23:14
Глава Минобороны Украины признал успехи российских войск под Купянском Политика, 23:12
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22:59
Круизный лайнер врезался в нефтяной танкер на Майорке. Видео Общество, 22:52
Минюст получит право проверять помогающих иноагентам Политика, 22:35
ФСБ обвинила матроса Балтийского флота в госизмене Политика, 22:31
Российская ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью Политика, 22:12
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
Третья ракетка России вылетела в первом круге US Open Спорт, 22:12
Глава UFC сообщил о попытке неизвестного ворваться к нему в дом Спорт, 21:52
Приложение Okko вернули в App Store Технологии и медиа, 21:49
Госдолг Украины приблизился к $133 млрд Финансы, 21:26
Карлсен после иска согласился играть с обвиненным в читерстве американцем Спорт, 21:20
Как расширять свой ИТ-бизнес за счет продаж в облаках РБК и Yandex Cloud, 21:15
Умер критик, композитор и лауреат «Золотой маски» Петр Поспелов Общество, 21:11
Политика ,  
0 

Минюст получит право проверять помогающих иноагентам

Минюст получит право внепланово проверять тех, кто помогает иноагентам
В июле Путин подписал закон, который позволяет Минюсту внепланово проверять не только самих иноагентов, но и тех, кто помогает им обходить закон. Теперь ведомство вносит соответствующие изменения в постановление правительства
Фото: Владимир Баранов / ТАСС
Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Минюст подготовил документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в соответствии с законом об иностранных агентах в отношении тех, кто помогает им обходить требования.

Ведомство вносит изменения в постановление правительства от 5 ноября 2022 года № 1996, согласно которому внеплановые проверки могут осуществляться только в отношении лиц, признанных иноагентами. Цель поправок — «приведение положений постановления № 1996 в соответствие с положениями федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ ‎«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в последней редакции, говорится в пояснительной записке. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Минюсту внепланово проверять как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить закон.

«Проект постановления не повлечет негативных социально- экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в записке.

Поводом для проверки будет служить информация о нарушении закона об иноагентах, поступившая «в уполномоченный орган или его территориальный орган от органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также их должностных лиц, физических лиц независимо от их гражданства или при отсутствии».

Согласно упомянутому закону, подписанному Путиным, те, кто был признан иноагентом, также не смогут получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства. До этого в законе был установлен запрет для них только на финансовую поддержку государства и участие в госзакупках.

Кроме того, за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства вводится штраф: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Как дефицит графических процессоров повлияет на рост рынка ИИ
Зубная стратегия: как решиться на удаление восьмерок и брекеты
Как британский регулятор обвалил капитализацию Adobe на $2 млрд

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. С того момента меры, регулирующие эту сферу, не раз ужесточались.

Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

С декабря прошлого года, для того чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно иметь финансирование из-за рубежа — достаточно получать «поддержку из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минюст иноагенты внеплановая проверка
Материалы по теме
Суд оштрафовал рэпера Face на ₽30 тыс. за нарушение закона об иноагентах
Общество
В Петербурге суд оштрафовал Oxxxymiron за отсутствие пометки иноагента
Политика
На Синдееву и Аскерова составили протоколы из-за маркировки иноагента
Политика