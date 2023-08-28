Минюст получит право проверять помогающих иноагентам

В июле Путин подписал закон, который позволяет Минюсту внепланово проверять не только самих иноагентов, но и тех, кто помогает им обходить закон. Теперь ведомство вносит соответствующие изменения в постановление правительства

Фото: Владимир Баранов / ТАСС

Минюст подготовил документ, который позволяет ему проводить внеплановые проверки в соответствии с законом об иностранных агентах в отношении тех, кто помогает им обходить требования.

Ведомство вносит изменения в постановление правительства от 5 ноября 2022 года № 1996, согласно которому внеплановые проверки могут осуществляться только в отношении лиц, признанных иноагентами. Цель поправок — «приведение положений постановления № 1996 в соответствие с положениями федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ ‎«О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» в последней редакции, говорится в пояснительной записке. В июле президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Минюсту внепланово проверять как самих иноагентов, так и тех, кто помогает им обходить закон.

«Проект постановления не повлечет негативных социально- экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — отмечается в записке.

Поводом для проверки будет служить информация о нарушении закона об иноагентах, поступившая «в уполномоченный орган или его территориальный орган от органов публичной власти, организаций всех форм собственности, а также их должностных лиц, физических лиц независимо от их гражданства или при отсутствии».

Согласно упомянутому закону, подписанному Путиным, те, кто был признан иноагентом, также не смогут получать не только финансовую, но и иную имущественную поддержку от государства. До этого в законе был установлен запрет для них только на финансовую поддержку государства и участие в госзакупках.

Кроме того, за невыполнение предписаний Минюста об устранении нарушений законодательства вводится штраф: для граждан — до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юридических лиц — до 300 тыс. руб.