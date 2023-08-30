Минобороны: российские военные уничтожили четыре украинских катера в Черном море

Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море четырех катеров ВСУ

Военные Черноморского Флота уничтожили четыре военных катера с украинскими десантниками в Черном море, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«30 августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского Флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек», — говорится в сообщении.

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