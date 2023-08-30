Власти Брянска сообщили о взрыве в здании Следственного комитета

Власти Брянска сообщили о взрыве в здании СК

В здании Следственного управления Следственного комитета Брянска произошел взрыв, выбиты окна, открытого возгорания нет, сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Взрыв произошел в 6:10 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

Спустя несколько минут сообщение пропало из телеграм-канала администрации. Публикация осталась в архиве постов.

Брянский губернатор Александр Богомаз позже сообщил, что силы ПВО пресекли атаку двух дронов на телебашню в столице региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Брянской области и администрацию Брянска.