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Власти Брянска сообщили о взрыве в здании СК

Власти Брянска сообщили о взрыве в здании Следственного комитета
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В здании Следственного управления Следственного комитета Брянска произошел взрыв, выбиты окна, открытого возгорания нет, сообщила в телеграм-канале городская администрация.

Взрыв произошел в 6:10 мск. По предварительным данным, никто не пострадал.

Спустя несколько минут сообщение пропало из телеграм-канала администрации. Публикация осталась в архиве постов.

Брянский губернатор Александр Богомаз позже сообщил, что силы ПВО пресекли атаку двух дронов на телебашню в столице региона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Брянской области и администрацию Брянска.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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Маргарита Овсянникова
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