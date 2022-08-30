В Минобороны Германии исключили отправку военных ЕС на Украину

До этого представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель озвучил идею об отправке в одну из соседних с Украиной стран обучающей миссии Евросоюза. В Минобороны Германии к инициативе отнеслись скептически

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Отправка военнослужащих из стран Евросоюза на Украину с точки зрения Германии исключена, заявила статс-секретарь Министерства обороны Зимтье Мёллер (представляет ведомство на встрече министров в Праге), передает NTV.

Представитель Минобороны ФРГ также отметила, что ЕС нужна более четкая координация мер поддержки Украины. Так она отреагировала на предложение создать миссию «обучения и помощи» для украинских вооруженных сил, которую планировалось разместить в соседней с Украиной стране. Озвучивший на прошлой неделе идею глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что многие украинские военные уже проходят обучение, потому что западные государства передают Киеву оружие, требующее предварительного ознакомления.

Газета Die Welt писала о планах ЕС создать на Украине военную миссию еще в прошлом году, до начала российской спецоперации, но на фоне «продолжающейся военной активности России» возле украинских границ. Москва инициативу раскритиковала: в МИДе заявили, что целью миссии станет тренировка антироссийских подразделений. После того как Боррель в августе подтвердил существование такой идеи, представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила ЕС в планах создавать «тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков».

Германия, как и многие другие страны Евросоюза, после начала конфликта оказывала Киеву военную помощь, хотя изначально отказывалась поставлять тяжелые вооружения, за что украинские власти критиковали Берлин. Даже после того, как поставки необходимого Украине оружия начались, бывший посол Андрей Мельник (отозван в июле) заявил, что Германия оставила Киев «на диете» в военном отношении.

После этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок и канцлер Олаф Шольц обещали, что Берлин будет помогать столько, сколько потребуется. Министр допустила, что новое тяжелое вооружение может понадобиться Украине и следующим летом. По данным правительства Германии, с начала года и до 8 августа Берлин одобрил экспорт на Украину вооружений на общую сумму €686,4 млн.

Несмотря на материальную помощь, западные страны неоднократно подчеркивали, что не собираются отправлять на Украину войска, опасаясь мирового конфликта. Шольц в марте назвал «красной чертой» отправку любых военных НАТО на Украину с любой целью.